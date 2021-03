Valongo cria Circuito de Contemplação: 30 quilómetros para passear entre baloiços e tronos romanos

A inauguração será “em breve” e o circuito garante “vistas magníficas” do Porto, Gaia, Maia e Matosinhos ou, em dias limpos, da serra do Marão.

São cerca de 30 quilómetros, anuncia a autarquia de Valongo, dedicados à arte de contemplar, “descansar, apreciar a paisagem”. O Circuito de Contemplação está a ser concluído e deverá ser oficialmente inaugurado “em breve”.

Ao longo do circuito, destaca a autarquia, poderão ser aproveitados os “tês baloiços e os três imponentes tronos romanos” para “registar fotograficamente a sua passagem pelo nosso território”.

Para o lado da costa, tem a garantia de “vistas magníficas sobre o Porto, Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos”; para o interior, para vales e serras, com a possibilidade de, “em dias de boa visibilidade”, espreitar-se a Serra do Marão.

Os principais pontos do circuito passam pelos baloiços do Monte Alto (Sanatório), Sta. Justa (Campo de Tiro) e de Quintarei (Marco Geodésico), além dos três “tronos romanos": o do Miradouro (Sta. Justa), do Vale da Tranquilidade e de Pias (Alto de Pias).

Valongo é um dos territórios abrangidos pelo projecto Parque das Serras do Porto, rede de percursos pedestres que interliga 260 km de caminhos e que também se estende por Paredes e Gondomar.