CNN elege o “reconfortante” Caldo Verde como “uma das 20 melhores sopas do mundo”

Não há muitos anos, divulgava a CNN que Portugal é “o segredo gastronómico mais bem guardado da Europa”. Entretanto, entre tops mundiais com restaurantes portugueses a listas de melhores iguarias do mundo com o pastel de nata a reinar ou a francesinha a brilhar, já houve de tudo ao gosto do freguês.

Desta feita, a CNN Travel, o canal de viagens da estação televisiva norte-americana, publicou uma lista de algumas das 20 melhores sopas do mundo, apesar da definição de “sopa” aqui poder dar azo a muito debate. Mas o certo é que começa na Banga da Nigéria (que até leva bagre, o peixe-gato, carne e marisco), passa por celebridades mundiais como a marroquina Harira, o Ramen japonês, o Borscht ucraniano, a incontornável Bouillabaisse francesa e a muito nossa conhecida Moqueca de camarão.

Lá pelo meio, da cor da esperança, um embaixador de Portugal. Senhoras e senhores, o ilustríssimo Caldo Verde – não em vão uma das eleitas 7 Maravilhas da Gastronomia portuguesa.

“Verduras em rodelas finas fundem-se com batatas e cebolas nesta sopa caseira da região vinícola do Minho em Portugal”. É assim que se apresenta o sr. Caldo Verde, a que a própria CNN chama “uma estrela da culinária”, tanto de “cafés sofisticados” como de “cozinhas rurais”. E uma síntese bem certeira: é “a definição da comida caseira de conforto”, ou seja, tão reconfortante quanto afectiva.

Refere-se ainda que há versões com o “suculento chouriço português”, que pode acrescentar “um toque de sabor salgado e fumado que torna a sopa ainda mais robusta”.

Há ainda um conselho que não é nada mau: acompanhar esta sopa “reconfortante” com “uma taça do famoso Vinho Verde do Minho”.

Depois das sardinhas e do bacalhau, da francesinha ou da bifana, do pastel de nata ou dos doces conventuais, terá chegado a vez do Caldo Verde se tornar uma superstar? Como já bem cantava Amália, "basta pouco, poucochinho p'ra alegrar, uma existência singela... É só amor, pão e vinho, e um Caldo Verde, verdinho a fumegar na tigela”.

O menu completo de sopas escolhidas pela CNN Travel pode ser consultado aqui. E aproveitamos a deixa para deixar uma receita, publicada pela Fugas aquando da selecção de 21 pratos para as 7 Maravilhas da Gastronomia, e sob a bênção da mestre Maria de Lourdes Modesto, que a incluiu no clássico monumental da gastronomia do país que é o livro Cozinha Tradicional Portuguesa.

