Idade da reforma sobe para 66 anos e sete meses em 2022

A idade da reforma vai aumentar em um mês no próximo ano, na sequência dos dados da esperança média de vida já definidos para 2020, e passa a ser de 66 anos e sete meses. O factor de sustentabilidade passou, por seu turno, para os 0,8446.

De acordo com a portaria publicada esta quarta-feira no Diário da República, “tendo em conta os efeitos da evolução da esperança média de vida aos 65 anos verificada entre 2019 e 2020 na aplicação da fórmula prevista no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de Maio, a idade normal de acesso à pensão em 2022 é de 66 anos e 7 meses”.

O documento esclarece, assim, “que a idade normal de acesso à pensão de velhice após 2014 varia em função da esperança média de vida aos 65 anos de idade verificada entre o segundo e terceiro ano anteriores ao início da pensão, de acordo com a fórmula nele prevista”.

Adicionalmente, “considerando o indicador da esperança média de vida aos 65 anos, verificado em 2000 e em 2020, o fator de sustentabilidade aplicável às pensões de velhice iniciadas em 2021 é de 0,8446”.