Cerca de 69 mil contribuintes optam por pagar IVA a prestações

Número de adesões aos planos de flexibilização de pagamento do IVA trimestral mais do que duplicou face a Novembro, quando foi preciso entregar o imposto do terceiro trimestre.

Perto de 69 mil contribuintes aderiram ao último plano de pagamentos a prestações do IVA, relativo às operações do quarto trimestre ou do mês de Dezembro, consoante estejam em causa entidades do regime trimestral (com um volume de negócios anual abaixo de 650 mil euros) ou do regime mensal (acima desse limiar).