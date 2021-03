FC Porto: cotação em bolsa a subir e 73 milhões já garantidos na Champions

A carreira do FC Porto na Liga dos Campeões vai de vento em popa. Para além da proeza de ter eliminado a Juventus, rumo aos quartos-de-final da competição, os “dragões” juntam ao feito desportivo um encaixe adicional de 10,5 milhões de euros, elevando para 73 milhões o total nesta edição da competição. E até a cotação em bolsa está em alta.

Nesta quarta-feira, horas depois de ter ultrapassado a barreira dos oitavos-de-final, deixando pelo caminho um dos candidatos à conquista da prova, o FC Porto viu a cotação da SAD disparar na bolsa de Lisboa, de 0,7 para 0,75 euros por acção (uma subida de quase 8%).

Nos últimos três meses, o valor mais alto foi registado a 5 de Janeiro, com as acções a atingirem os 82 cêntimos, embora com um número de transacções muito inferior (83) ao registado nesta quarta-feira (2010).

Este é apenas um indicador da confiança injectada no mercado pelo apuramento alcançado pelos “dragões”, em Turim. Mas a tesouraria do clube retirará dividendos muito significativos do desempenho desportivo actual, fruto dos prémios pagos pela UEFA.

Até agora, o FC Porto já garantiu mais de 73 milhões de euros nesta Liga dos Campeões, um valor ao qual será necessário acrescentar, a posteriori, o market pool, que diz respeito à distribuição das receitas provenientes dos direitos televisivos.

Em bom rigor, desde o início da caminhada europeia, o campeão português embolsou 73,542 milhões de euros, aproximando-se do montante alcançado em 2018-29 (78,4 milhões). Se atingir as meias-finais, poderá contar com mais 12 milhões em caixa.

Para o bolo actual, contribuíram os 15,25 milhões de euros atribuídos pela presença na fase grupos da Champions, a que acrescem 26,6 milhões relativos ao nono lugar ocupado no ranking da UEFA (calculado com base na actuação da última década).

Graças à excelente prestação dos “azuis e brancos” na fase de grupos, com quatro vitórias (duas sobre o Olympiacos e duas sobre o Marselha) em seis jogos, foi possível embolsar mais 21 milhões de euros, incluindo já o prémio de qualificação para os oitavos-de-final.