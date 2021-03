Quarta, na TV: Cleópatra, Moedas e pugilistas entre o Japão e Nova Iorque

CINEMA

Lendas do Crime

Nos Studios, 16h15

Nos anos 1950 e 60, os gémeos Ronald e Reginald Kray aterrorizavam Londres com uma organização criminal de narcotráfico e extorsão. A certo ponto, tornaram-se celebridades. Esta é a sua história. Realizado por Brian Helgeland, o filme adapta a obra The Profession of Violence: The Rise and Fall of the Kray Twins, escrita pelo inglês John Pearson, em 1972. Tom Hardy, no papel duplo de protagonista, lidera um elenco que conta também com Emily Browning, Taron Egerton e Paul Bettany.

Silvestre

TVCine Edition, 22h

Datado de 1981, o filme de João César Monteiro parte de um conto popular português. Passado no século XV, conta a história de um homem que arranja um casamento à filha e que depois parte em viagem – uma jornada mágica em que não pararão de suceder coisas muito estranhas. Silvestre marcou a estreia no cinema de Maria de Medeiros, ao lado de Teresa Madruga, Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo.

Booksmart: Inteligentes e Rebeldes

TVCine Emotion, 22h50

Amy (Kaitlyn Dever) e Molly (Beanie Feldstein) são duas amigas prestes a entrar para a faculdade. Inteligentes, responsáveis e muito disciplinadas, investiram tudo nos estudos. Contudo, agora que o ano lectivo se aproxima do fim, ambas estão determinadas a experienciar numa noite tudo aquilo de que abdicaram ao longo do percurso escolar. Estreia em realização da actriz Olivia Wilde, uma comédia que segue um argumento de Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins e Katie Silberman.

The Fighter - Último Round

AXN, 23h44

Baseado em factos verídicos, o filme acompanha dois irmãos no mundo do pugilismo, que cresceram nas ruas da operária cidade de Lowell, Massachusetts. Dicky Ecklund (Christian Bale) era um potencial grande boxeur e chegou até a aguentar um combate com a lenda do boxe Sugar Ray Leonard, mas desperdiçou o seu talento. Já o batalhador Micky Ward (Mark Wahlberg) cresceu na sombra do mano. Um dia, Micky tem a oportunidade de fazer um grande combate. Dois Óscares e outros tantos Globos de Ouro premiaram este drama biográfico de David O. Russell.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves recebe Carlos Moedas naquela que é a primeira entrevista televisiva do ex-comissário europeu desde que anunciou a candidatura PSD-CDS à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Repete às 2h03, na RTP1.

DOCUMENTÁRIOS

Em Busca de Cleópatra

RTP2, 20h46

Quem foi realmente Cleópatra, a mulher poderosa por detrás do mito e das imagens que pontuam o imaginário colectivo? Este documentário ensaia respostas com base nos últimos achados arqueológicos, a partir do trabalho de Kathleen Martinez na busca incessante pelo misterioso túmulo da rainha do Egipto, que acredita localizar-se em Taposiris Magna, a 45 quilómetros de Alexandria.

Japão Desde o Ar

Odisseia, 22h30

Das malhas urbanas aos cenários rurais, o país do sol nascente mostra-se na sua diversidade, em imagens aéreas reveladoras de uma civilização que consegue ser, simultaneamente, a mais ultramoderna e a mais reverente às tradições ancestrais.

Covid Diaries NYC

HBO, streaming

Estreia. O início da pandemia em Nova Iorque é documentado por cinco jovens realizadores, entre os 17 e os 21 anos, que mostram como eles e as pessoas próximas foram afectados quando a primeira vaga atingiu a cidade. São relatos pessoais e emocionais que vão do desemprego às dívidas, passando pela depressão, os casos positivos na família ou o medo diário de quem continua a sair de casa todos os dias para trabalhar.

SÉRIE

Até Que a Vida Nos Separe

RTP1, 21h01

Os actores Miguel Damião, Joana Câncio, João Nunes Monteiro e Nuno Teixeira entram em cena neste episódio em que a quinta dos Paixão – família cujo negócio é a organização de casamentos – acolhe a boda invulgar de uma história de amor que começou com Pulp Fiction. Até Que a Vida nos Separe é uma série da autoria de Hugo Gonçalves, João Tordo e Tiago R. Santos (trio responsável por País Irmão), com realização de Manuel Pureza.