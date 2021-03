Morreu Francisco Contente Domingues, referência da História da Expansão

Morreu esta madrugada, em Lisboa, o historiador e professor Francisco Contente Domingues, referência da historiografia naval e marítima portuguesa e coordenador do recente Dicionário da Expansão Portuguesa, cujos dois volumes foram publicados pelo Círculo de Leitores em 2016.

Professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), Francisco Contente Domingues tinha 62 anos, feitos há poucas semanas, e sofria de um cancro que não o impediu de continuar a cumprir todos os seus deveres académicos praticamente até ao fim.

Autor de livros como Ilustração e Catolicismo. Teodoro de Almeida (1994), A Carreira da Índia (1998), Arqueologia Naval Portuguesa: Séculos XV e XVI (2003), Os Navios do Mar Oceano. Teoria e Empiria na Arquitectura Naval Portuguesa dos Séculos XVI e XVII (2004), Navios Portugueses dos Séculos XV e XVI (2006), Navios e Viagens. A Experiência Portuguesa nos Séculos XV a XVIII (2008), A Travessia do Mar Oceano. A Viagem de Duarte Pacheco Pereira ao Brasil em 1498 (2012) ou Caravelas Naus e Galeões Séculos XV e XVI (2018), o historiador deixou ainda uma vastíssima colecção de estudos em revistas e actas de colóquios e coordenou importantes obras colectivas, do Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses (1994), com Luís Albuquerque, ao já referido Dicionário da Expansão Portuguesa.

Natural de Lisboa, licenciou-se em História pela FLUL, fez um mestrado em História Cultural e Política dos séculos XVII-XIX na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1986, e doutorou-se em 2001, pela Universidade de Lisboa, com a tese Navios da Expansão. O Livro da Fábrica das Naus de Fernando Oliveira e a Arquitectura Naval Portuguesa dos séculos XVI e XVII.

Francisco Contente Domingues começou a sua carreira docente na Secção de História do Instituto Superior Técnico, ainda nos anos 80, e em 1992 tornou-se professor assistente do departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde se manteve quase 30 anos, tendo ascendido a professor catedrático em 2013.