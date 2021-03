Há um português (e muita pandemia) entre os nomeados aos prémios World Press Photo 2021

Nuno André Ferreira, da Agência Lusa, concorre na categoria de Notícias locais com uma fotografia intitulada Fogo na Floresta . Os vencedores serão conhecidos no dia 15 de Abril.

Entre os seis finalistas nomeados ao prémio da Fotografia do Ano da 64.ª edição do concurso da World Press Photo está a fotógrafa norte-americana Evelyn Hockstein, com uma fotografia intitulada Debate sobre o Memorial da Emancipação, que representa Abraham Lincoln a desagrilhoar um escravo. Já na categoria de Notícias Locais, a mesma fotografia concorre com o português Nuno André Ferreira, da Agência Lusa, nomeado por Fogo na Floresta, em que uma criança olha para nós dentro de um carro, com um violento incêndio em pano de fundo.

Como seria de esperar, a pandemia de covid-19 contamina esta edição da World Press Photo, mas muitos outros tópicos emergem das imagens seleccionadas, e também das candidatas a Fotografia do Ano. Os outros finalistas ao principal prémio deste concurso, que se realiza desde 1955, são a bielorussa Nadia Buzhan, com uma imagem em que se vê uma mulher com um ramo de flores à espera de alguém que vai sair de um centro de detenção temporária; o russo Valery Melnikov, com Deixar a Casa em Nagorno-Karabakh; o dinamarquês Mads Nissen, com O Primeiro Abraço, em que se documenta o novo normal do contacto físico mediado por máscaras e outros materiais de protecção; o russo Oleg Ponomarev, com o retrato A Transição: Ignat, sobre a realidade das mudanças de sexo; o espanhol Luis Tato, com Lutar contra a invasão de gafanhotos na África Oriental; e o italiano Lorenzo Tugnoli, com Homem ferido na explosão no porto de Beirute.

Já para Reportagem do Ano estão nomeados Aqueles que ficarem serão campeões, do canadiano Chris Donovan, que concorre na categoria de Desporto; Habibi, do italiano Antonio Faccilongo (categoria de Projectos de Longo Curso); e Paraíso Perdido, do russo Valery Melnikov (Notícias).

Para esta edição estão nomeados 45 fotógrafos, de 28 países (Argentina, Arménia, Austrália, Bangladesh, Bielorússia, Brasil, Canadá, Dinamarca, França, Grécia, Índia, Indonésia, Itália, Irão, Irlanda, México, Myanmar, Peru, Filipinas, Polónia, Portugal, Rússia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Países Baixos e Estados Unidos da América). Os vencedores serão conhecidos a 15 de Abril.

Ao World Press Photo 2021 concorreram 4315 fotógrafos, de 130 países, num total de 74.470 imagens.