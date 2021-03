Conheça todos os nomeados para o World Press Photo 2021 — em actualização

Entre os seis finalistas nomeados ao prémio da Fotografia do Ano da 64.ª edição do concurso da World Press Photo está a fotógrafa norte-americana Evelyn Hockstein, com uma fotografia intitulada Debate sobre o Memorial da Emancipação, que representa Abraham Lincoln a desagrilhoar um escravo. Já na categoria de Notícias Locais, a mesma fotografia concorre com o português Nuno André Ferreira, da Agência Lusa, nomeado por Fogo na Floresta, em que uma criança olha para nós dentro de um carro, com um violento incêndio em pano de fundo.

