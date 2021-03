Covid-19: variante detectada no Reino Unido é 64% mais fatal

Para mil casos detectados, a variante do Reino Unido provoca 4,1 mortes, contra 2,5 no caso do SARS-CoV-2 “clássico”.

A variante do coronavírus que provoca a covid-19 detectada inicialmente no Reino Unido é não só mais contagiosa, como também 64% mais mortal do que o coronavírus “clássico”, conclui um estudo publicado esta quarta-feira.

Para mil casos detectados, a variante do Reino Unido provoca 4,1 mortes, contra 2,5 no caso do SARS-CoV-2 clássico, concluíram os autores do trabalho publicado na revista médica BMJ e que confirma primeiras observações feitas no final de Janeiro.

“Há uma elevada possibilidade de o risco de mortalidade ser aumentado por uma infecção” pela variante detectada no Reino Unido, escreveram os investigadores das universidades britânicas de Exeter e de Bristol. No final de Janeiro, o NERVTAG, o grupo que aconselha o governo britânico sobre os vírus respiratórios, indicou que havia uma “possibilidade realista” de a infecção por esta variante ser associada a um risco mais elevado de mortalidade.

O grupo de especialistas estimou que a letalidade (risco de morte entre as pessoas infectadas) da variante poderia ser entre 30% a 40% superior, apoiando-se em alguns estudos, entre os quais o que foi publicado pela BMJ agora sob a forma definitiva.

Estes autores basearam-se nos dados de 110.000 pessoas que testaram positivo fora do hospital, entre Outubro e Janeiro, e que acompanharam durante 28 dias. A maioria estava infectada pelo coronavírus clássico, a restante pela variante do Reino Unido.

Os cientistas compararam a mortalidade nos dois grupos (141 mortes contra 227), tendo em conta factores como a idade, sexo ou origem étnica e concluíram que a variante do Reino Unido é 64% mais fatal.