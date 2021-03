Pais também querem que alunos do 1.º ciclo regressem às aulas presenciais na próxima semana

Os alunos do 1.º ciclo do ensino básico devem regressar às escolas já na próxima segunda-feira, caso o Governo opte por iniciar o plano de desconfinamento no imediato, entende a Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap). Depois de, na reunião do Infarmed de segunda-feira, ter sido defendido que a reabertura deve começar pelas creches e pré-escolar, os pais juntam-se aos directores na argumentação de que os principais impactos do ensino à distância estão a ser sentidos pelos alunos dos anos iniciais de escolaridade.

A necessidade do regresso ao ensino presencial é especialmente importante para os alunos do 1.º e 2.º anos, sublinha o presidente da Confap, Jorge Ascenção, que estão “num momento crítico para se aprender a gostar da escola” do qual depende “todo o percurso de aprendizagem futuro”.

Na reunião do Infarmed, Raquel Duarte, da Administração Regional de Saúde do ​Norte e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, defendeu que as creches e a educação pré-escolar deviam ser as primeiras áreas a reabrir, deixando o 1.º ciclo e 2.º ciclos apenas para um segundo momento, 15 dias depois do início do plano de desconfinamento.

Ascenção entende que as decisões do Governo não podem basear-se apenas em critérios epidemiológicos, sendo necessário ter em conta também “os impactos nas aprendizagens” que o confinamento prolongado está a ter junto dos alunos mais pequenos, bem como os problemas de saúde mental na população infantil que a pandemia tem agravado.

“Espero que haja conjugação por parte dos actores políticos para que seja possível” que os alunos do 1.º ciclo regressam às aulas já na segunda-feira, afirma ao PÚBLICO o presidente da Confap.

Os pais juntam-se assim aos directores das escolas públicas que também pretendem que no sector da Educação, o plano de desconfinamento comece pelo 1.º ciclo do ensino básico.

"Impacto em todas as crianças"

O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, entende que o ensino à distância “está a ter impacto em todas as crianças” e que seria importante “que regressassem o quanto antes às escolas” tanto as que estão em idade de frequentar creches e a educação pré-escolar como as do ensino básico. No entanto, a ter que escolher alguém, “a prioridade deve ser dada ao 1.º ciclo”, afirma o mesmo responsável. Os alunos “que estão a ser mais prejudicados” com o confinamento e o ensino remoto são os do 1.º ciclo, “em particular os dos dois primeiros anos”.

Também Filinto Lima, da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas , concorda que seja dada prioridade aos alunos do 1.º ciclo na reabertura do ensino presencial. “Começa a ser urgente” o regresso dos alunos às escolas, defende aquele dirigente, lembrando que, nos últimos 12 meses, os estudantes tiveram cerca de 80 dias de aulas à distância, “o equivalente a dois períodos lectivos”.

A decisão final do Governo será anunciada na próxima quinta-feira, depois do Conselho de Ministros. O Ministério da Educação não avança qualquer pormenor sobre o regresso ao ensino presencial até lá.