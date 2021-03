Covid-19: Quase metade das pessoas com 80 ou mais anos já foram vacinadas com a primeira dose

Nos últimos sete dias foram vacinadas mais 133.974 pessoas com a primeira dose e mais 26.059, com a segunda.

Quase metade dos idosos (47%) com 80 anos ou mais já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 10% já têm a vacinação completa, indica o último relatório de vacinação em Portugal Continental divulgado pela Direcção-Geral da Saúde esta terça-feira. Portugal aproxima-se assim da meta traçada pela Comissão Europeia para o final de Março - que é ter pelo menos 80% da população mais idosa vacinada com a primeira dose.

Desde que a operação começou, Portugal recebeu 1.186.389 doses das três vacinas disponíveis (Pfizer-BioNtech, Moderna e AstraZeneca-Universidade de Oxford) e 1.078.103 já foram distribuídas.

Em todo o Continente, até ao último domingo, havia 293.245 pessoas que já receberam as duas doses das vacinas, mais 26.059 do que na semana passada. Nos últimos sete dias, foram vacinadas com a primeira dose mais 133.974 pessoas. Perto de 8% da população (739.662 pessoas) recebeu assim já a primeira dose das vacinas desde que a operação começou, em 27 de Dezembro passado.

Depois dos mais idosos, o grupo etário mais avançado na vacinação é o das pessoas entre os 50 e os 64 anos (9%), seguido do grupo entre os 25 e os 49 anos (5%) e entre os 65 e os 79 anos (4%).

Por regiões, é no Alentejo e no Centro que o processo está a avançar mais depressa. No Alentejo, 12% da população já recebeu a primeira dose (10%, no Centro) e 5% já tem a vacinação completa (4%, no Centro). Lisboa e Vale do Tejo foi a região que mais doses administrou na última semana (mais 54.935), mas é aquela em que a percentagem da população inoculada com a primeira dose é menor (6%, contra 7% no Norte e no Algarve).