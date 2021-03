Covid-19. Portugal regista 30 mortes e 847 novos casos

Portugal registou, esta segunda-feira, 847 novos casos de covid-19 e 30 mortes associadas à doença. No total, desde o início da pandemia, o país soma 811.306 infecções confirmadas e 16.595 vítimas mortais. Os dados, revelados esta terça-feira à tarde pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), são referentes à totalidade do dia de segunda-feira.

No boletim diário da autoridade da saúde constam ainda mais 1872 casos recuperados (num total de 734.218 desde o início da pandemia). No indicador dos internamentos há boas notícias: há menos 125 pessoas internadas nos hospitais portugueses (num total de 1278) e menos 30 pessoas nos cuidados intensivos (num total de 312).

Segundo a DGS, o relatório reflecte uma descida do número total de casos nos Açores “por força da necessidade de transferência de três casos para as respectivas regiões de ocorrência”, tendo sido notificado um caso nesta região no dia em análise. A autoridade da saúde diz também que 92% dos novos casos registados na Madeira “teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas” devido a um problema informático de um laboratório na região, falha esta que se encontra em processo de regularização”.

Os 365 novos casos identificados no dia anterior (ou seja, no domingo) representam o número de infecções mais baixo em seis meses: não havia um registo diário tão reduzido desde o boletim que dava conta de mais 249 infecções, a 7 de Setembro, também uma segunda-feira –​ as notificações costumam ser mais baixas no início da semana devido ao menor número de testes processados durante o fim-de-semana. No mesmo dia, foram registadas 25 mortes.

Os primeiros detalhes de um possível plano de desconfinamento foram apresentados nesta segunda-feira, no Infarmed, por especialistas. O plano final e oficial só será apresentado na quinta-feira pelo Governo, que quis ouvir os peritos antes de revelar o documento que guiará a abertura do país.

Foi a Raquel Duarte, da Administração Regional de Saúde do ​Norte e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que coube traçar linhas para o futuro: apresentou uma proposta para um plano de redução das medidas restritivas devido à covid-19 que prevê, numa primeira fase, a reabertura das creches e do pré-escolar e dos locais de trabalho sem contacto com o público, tal como venda ao postigo.

A Baltazar Nunes, epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge, coube, segundo explicou Marta Temido no final da reunião, apresentar os “critérios para uma epidemia controlada”. O especialista disse que a tendência de novos casos no país é “decrescente”, prevendo que a 15 de Março Portugal esteja “muito perto dos 60 casos por cem mil habitantes” e com uma taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos que é a desejada”. As mais recentes previsões apontam para que no final do mês de Março estejam 120 doentes internados em UCI.

Segundo Baltazar Nunes, a região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta uma taxa de incidência da covid-19 na população acima da média nacional: “Há alguma diversidade. Algarve, Alentejo, Centro e Norte já se encontram abaixo dos 120 casos por cem mil habitantes. O mesmo não se observa em Lisboa e Vale do Tejo.”