Alunos do conservatório têm aulas presenciais de instrumento e canto. Ministério justifica opção

Os alunos da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional (EAMCN) estão a ter aulas presenciais individuais de instrumento e de canto, confirmou a directora deste estabelecimento ao PÚBLICO, garantindo ter enquadramento legal para tal. Ao PÚBLICO, também o Ministério da Educação justificou a opção, mesmo no contexto de encerramento de escolas e do recurso a aulas online imposto pela pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 e do recurso a aulas online.