PSD e PS ensaiam acordo para revisão da Lei das Finanças Regionais

É uma antiga reivindicação do PSD-Madeira, que ganha agora novo fôlego. O parlamento madeirense recebeu no final de Fevereiro duas propostas para a revisão da Lei das Finanças Regionais. Uma do PS, outra, conjunta, do PSD e CDS. O compromisso é fazer convergir as duas num único diploma que será depois defendido em Lisboa, na Assembleia da República, por uma estrutura de missão composta por elementos sociais-democratas e socialistas.