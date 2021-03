A missão de Marcelo para o segundo mandato: “Em democracia combater as mais graves pandemias”

Para os próximos cinco anos, o Presidente da República afirmou-se garante de estabilidade “com qualquer maioria parlamentar, com qualquer Governo”. Elegeu como primeira missão a defesa da democracia e rejeitou “messianismos presidenciais”. Mas o mais urgente é “desconfinar com sensatez e sucesso” e o mais importante é reconstruir com coesão.

Não foi para o curto prazo que Marcelo Rebelo de Sousa escreveu o discurso de tomada de posse do seu segundo mandato, que diz ser por natureza mais difícil. A pandemia sanitária, haveria de dizer no Porto, “vai durar mais uns meses”, mas os desafios que Portugal tem pela frente, depois da interrupção brutal do ciclo de crescimento que vivia no início de 2020, vai durar muitos anos. E entre esses desafios está a defesa da democracia, que elegeu como primeira e fundamental missão do Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa sabe os riscos que as feridas deixadas pela pandemia — as outras pandemias, como lhe chamou, na economia e na sociedade —, representam para o deslaçamento social e político. Por isso começou por dirigir-se aos “trucidados da pandemia”, reconhecendo que “é justa a indignação dos sacrificados pelas duas pandemias, mas também é parcialmente injusta a acusação feita a tudo o que não se antecipou, não se evitou, não se resolveu”. “Nuns casos era possível, noutros não seria”, afirmou.

“Nenhum dos que aqui estivemos há cinco anos pudemos antecipar o que ia acontecer”, disse Marcelo, lembrando que, “pela primeira vez em democracia, um Presidente da República toma posse em estado de emergência”, perante uma Assembleia da República, com apenas meia centena de deputados e outros tantos convidados institucionais, mas que tem sido “um exemplo de dedicação à democracia: “Nunca aceitando calá-la, nunca aceitando suspendê-la, nunca aceitando fazê-la refém”, afirmou.

Era a “primeira lição do dia”. “Vivemos em democracia, queremos continuar a viver em democracia e em democracia combater as mais graves pandemias. Preferimos a liberdade à opressão, o diálogo ao monólogo, o pluralismo à censura”, disse. Sublinhou que, mesmo em pandemia, se realizaram duas eleições — presidenciais e regionais dos Açores, sendo que desta resultou uma mudança de governo regional. “Isto é democracia”, proclamou.

Mas não basta o voto. Marcelo quer também “melhor democracia, em que a liberdade não seja esvaziada pela pobreza, ignorância, dependência ou corrupção”. Uma democracia com mais “inclusão, tolerância, respeito por todos os portugueses, além do género, do credo, da cor da pele, das convicções políticas e sociais”, em que ninguém seja “sacrificado ao mito do português puro”.

A nível político, pugnou por “convergência no regime e alternativa clara na governação”. Propôs “estabilidade sem pântano, renovação que evite ruptura, antecipação que impeça decadência, proximidade que impossibilite arrogância e abuso do poder”. Essa, disse, é a sua primeira prioridade.

Desconfinar com sensatez, reconstruir com coesão

Só depois trouxe os desafios da pandemia para o discurso. Vencê-la, reconstruir e fazê-lo com coesão são as suas segunda, terceira e quarta missões. Aqui, os recados vão sobretudo para o Governo. É a ele que exige a segunda missão - o desconfinamento “com sensatez e sucesso”, que estabilize o Serviço Nacional de Saúde, pilar da democracia” - e que faça “manter e aperfeiçoar as medidas para a sobrevivência imediata do tecido social e empresarial”. E que lance o plano de recuperação a pensar nos problemas estruturais, que use os fundos europeus com “clareza estratégica, boa gestão, transparência e eficácia”. Para acompanhar essa missão, Marcelo remodelou a sua equipa à medida.

A terceira missão que identificou é reconstruir a vida das pessoas. “Que é tudo ou quase tudo: emprego, rendimentos de empresas, mas também saúde mental, laços sociais, vivências e sonhos. É muito mais do que recuperar ou regressar a 2019”, afirmou. É ir mais fundo e lançar políticas de coesão social, territorial e intergeracional - a quarta missão.

“Só haverá verdadeira reconstrução, se a pobreza se reduzir, os focos de carência alimentar extrema desaparecerem, as desigualdades se esbaterem, a exclusão diminuir, a clivagem entre gerações e entre territórios for superada”, defendeu.

Marcelo assumiu que este é um programa social-democrata que exclui as tendências crescentes do liberalismo: “Reconstruir a vida das pessoas sem economia a crescer é impossível, mas reconstruí-la só com a economia, sem corrigir as desigualdades, é reconstruir menos para todos e mais para alguns privilegiados”.

Só haverá verdadeira reconstrução, se a pobreza se reduzir, os focos de carência alimentar extrema desaparecerem, as desigualdades se esbaterem, a exclusão diminuir, a clivagem entre gerações e entre territórios for superada Marcelo Rebelo de Sousa

A quinta missão a que se propôs é trabalhar no plano internacional. “Não há ilhas no universo e nós, Portugal, somos tudo menos uma ilha”, disse. Evocou a vocação do país para ser “plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes”, cujo corolário será a reeleição de António Guterres na ONU, representante máximo do multilateralismo e da valorização das organizações internacionais. Sublinhou a importância da presidência portuguesa, da diáspora, da diplomacia.

Este é o seu programa para os próximos cinco anos. O homem, esse “é o mesmo”, mas comprometido com um elenco de valores: “Independência, espírito de compromisso e estabilidade, proximidade, afecto, preferência pelos excluídos, honestidade, convergência no essencial, alternativa entre duas áreas fortes, sustentáveis e credíveis”. Rejeitando “messianismos presidenciais, no exercício do poder ou antecipada nostalgia do termo desse exercício”.

Cavaco Silva pode ter pensado que a referência à nostalgia era para si, em resposta à sua afirmação de que Portugal se assemelha a uma “democracia amordaçada". O ex-Presidente da República, que veio sozinho assistir à tomada de posse de Marcelo, já não participou na sessão de cumprimentos protocolar, ao contrário do que fez Ramalho Eanes. Saiu assim que a cerimónia acabou. Ao Expresso, o seu gabinete explicou mais tarde que Cavaco Silva “teve muita honra” em assistir à cerimónia, mas “não pôde” ir aos cumprimentos porque teve de regressar a casa.