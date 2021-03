Miguel Quintas, da Iniciativa Liberal, desiste de candidatura a Lisboa

O candidato que a Iniciativa Liberal (IL) apresentou este sábado à corrida às eleições autárquicas no círculo de Lisboa desistiu da candidatura esta terça-feira, apurou o PÚBLICO. A desistência de Miguel Quintas acontece por “motivos pessoais”, mas ainda não são conhecidos os pormenores das razões que levaram a tão rápido afastamento do candidato liberal.

A decisão do candidato foi aceite pelo partido, que deverá “ponderar e decidir sobre o novo candidato do partido no processo autárquico em Lisboa”, lê-se no comunicado da Iniciativa Liberal enviado por email. No mesmo email, o partido conta que o gestor colaborou na elaboração do programa eleitoral autárquico “e, em apreço por este serviço ao partido, veio a ser escolhido para ser o candidato à Câmara Municipal de Lisboa, dando cumprimento à estratégia da Iniciativa Liberal de apresentar candidaturas próprias”.

A candidatura de Miguel Quintas surgiu depois de o PSD ter apresentado Carlos Moedas como candidato à câmara de Lisboa, gerando alguma expectativa sobre o apoio da Iniciativa Liberal ao candidato social-democrata. Na apresentação de Miguel Quintas, João Cotrim de Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal, declarou que falou com Carlos Moedas antes de anunciar publicamente o candidato liberal, explicando que esta era uma decisão que dizia respeito à estratégia do partido.

A decisão surpreendeu alguma direita, uma vez que a candidatura autárquica de Carlos Moedas estará até a trabalhar com a mesma agência de publicidade da Iniciativa Liberal, a Mosca, apurou o PÚBLICO junto de fonte da candidatura, e havia lançado o repto a toda à direita, para a criação de uma coligação que derrotasse o PS.

Carlos Moedas reagiria à candidatura de Miguel Quintas ainda no próprio dia, para garantir que “nada mudou” e que vincar que respeitava “democraticamente” a decisão da Iniciativa Liberal.

Novo nome ou apoio a Carlos Moedas?

Para já fica em aberto qual será o próximo nome que a Iniciativa Liberal escolherá indicar à corrida ou se irá recuar e apoiar o candidato social-democrata. Carlos Moedas conta já com o apoio do CDS, do Partido Popular Monárquico (PPM), do Movimento Partido da Terra (MPT) e da Aliança.

No sábado, durante a apresentação da sua candidatura, João Cotrim de Figueiredo afirmou que o grande objectivo do partido é “tirar da câmara [de Lisboa] o PS que há 14 anos a governa e o actual presidente que há seis anos governa sem ambição, com demasiada burocracia e lógicas clientelares de exercício de poder”.