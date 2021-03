Podcast Repórter 360: face a todas as promessas vazias

O movimento por justiça climática que começa com o #FridaysForFuture da activista Greta Thunberg, também passa por Portugal. A Greve Climática Estudantil tem levado a mensagem “chega de falsas promessas” para as ruas desde Março de 2019.

Os jovens contam que a pandemia não irá calar as suas vozes: em confinamento, continuaram a actuar, mas por outros meios. As acções online, como os virtual strikes, permitiram que não se fizesse esquecer da urgência da causa climática. Para o próximo dia 19 de Março, voltarão às ruas nalgumas localidades, a fazer ver com relógios e exposições o mote que também deixam nas suas redes sociais: é #tempodelutar.

No décimo segundo episódio do programa, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Inês Malhado, Laura Costa e Michelle Coelho mostram como o movimento Greve Climática Estudantil tem lutado por justiça climática.

Ouviram as vozes de jovens activistas da Greve Climática Estudantil, estudantes do ensino secundário e universitários pertencentes à núcleos do movimento de diferentes partes do país: Antónia Seara (Aveiro); Mourana Monteiro (Algarve); Joana Carrasqueira (Évora); João Silveira (Porto); Bianca Castro e Matilde Alvim (Lisboa).

Sonoplastia - Músicas utilizadas pela respectiva ordem: Highway 94 – Truck Stop; Slow Rollout – Não identificado; Speaker Joy – Não identificado; Darkened Treeline – Cold Case; Iowana – Truck Stop; Just the Feeling in the Room – Wax Museum; Hardboild – Não identificado.

