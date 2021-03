A covid-19 “trocou as voltas” à maior corrida de cães de trenó do Alasca

Sob as impiedosas condições climáticas do Alasca, a corrida de trenós puxados por cães de Iditarod de 2021 deu o tiro de partida, este domingo, em moldes diferentes devido à pandemia de covid-19. A chamada Última Grande Corrida, cuja primeira edição data de 1973, foi, este ano, abreviada.

Em vez dos 1600 quilómetros habituais, que geralmente demoram 8 a 15 dias a percorrer, as 47 equipas, compostas por homens e huskies siberianos, vão fazer 1350 quilómetros de trajecto, cruzando, por duas vezes, as perigosas gargantas e ziguezagues nevados da Cordilheira do Alasca. A luta pelo título será renhida, uma vez que 35 das 47 equipas participantes são “veteranas” nesta competição. O vencedor de 2020, o norueguês Thomas Waerner, não está presente este ano devido à pandemia.

Pela primeira vez, a corrida de cães de trenó também não irá terminar na cidade de Nome, no sul da costa da península de Seward, em Norton Sound, no mar de Bering​. As equipas seguirão, desta vez, por um caminho mais curto, chamado Gold Trail Loop – um percurso circular com início em Willow. Nem por isso a prova será mais fácil. Segundo a Reuters, em declarações à imprensa, o director deste evento, Rob Urbach, declarou que “a resistência de cada participante – seja ele piloto, voluntário ou membro de staff – será posta à prova durante a corrida”.

A organização tomou medidas de prevenção de contágio do vírus SARS-CoV-2 que têm como objectivo tornar a prova mais segura para todos os participantes. Duas semanas antes da corrida, todos os pilotos realizaram testes à covid-19; tornaram a repeti-lo no dia anterior à corrida e farão novos testes, por mais duas vezes, ao longo da prova. Além disso, todos os participantes são obrigados a usar máscara de protecção e manter o distanciamento social durante a corrida.

Em anos anteriores, os pilotos podiam usufruir de pausas em checkpoints instalados em aldeias, ao longo do percurso, mas este ano também esses foram cancelados. Em alternativa, os pilotos poderão acampar em tendas fora do perímetro das povoações. Terão à disposição apenas um pequeno fogão, com o qual poderão cozinhar e também proteger-se das temperaturas negativas. Junto das tendas estarão equipas médicas e veterinárias, assim como staff de apoio.

Outra grande mudança foi sentida durante a cerimónia de abertura do evento desportivo, que decorreu sem a presença da já tradicional fanfarra. O pequeno espectáculo atrai, anualmente, centenas de pessoas de todo o Alasca. Este ano, a cerimónia decorreu sem a pompa habitual, mas a organização garante que a corrida será tão interessante como em anos anteriores.