Um trabalho realmente humano – contra a distopia digital, a democracia

A palavra “democracia” nunca aparece no PRR, nem a palavra “regulação”; a palavra “desigualdades” aparece relacionada com a habitação e o género. No “Plano Europeu para a Democracia” lançado pela Comissão, não há uma única referência à democracia económica. Menosprezar o risco de distopia digital representa um risco de retrocesso civilizacional.

Quando a Organização Internacional do Trabalho (OIT) se constituiu, em 1919, estabeleceu como missão promover um “trabalho realmente humano”. Essa preocupação está ausente, tanto do programa da Conferência de Alto Nível sobre o Futuro do Trabalho organizada hoje pela presidência portuguesa da UE, como do “Plano de Recuperação e Resiliência” português. O retrocesso civilizacional potencialmente associado à transformação digital da economia não vai ser debatido.