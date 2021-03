Há coisas que não falham

Pode o Governo não conseguir comprar a tempo os computadores prometidos para os alunos necessitados aprenderem em casa durante o confinamento; pode não conseguir reforçar a capacidade de resposta do SNS a partir de dentro ou de fora; pode a execução orçamental de 2020 ter ficado abaixo do previsto antes da covid-19… mas há coisas que não falham.

Relativamente à presidência europeia, contratar comes e bebes para festas que não haverá, automóveis e fardas para motoristas que não verão passageiros, prendas para visitas que não nos visitarão e montar um centro de imprensa quando a ordem geral é trabalhar isolado, essas coisas não podem falhar! Acrescentando os casos que passaram por ajustes directos a empresas recém-nascidas, aparentemente as únicas “capazes”… venham depois chorar e lamentar que o populismo constitui um grave problema. E palpita-me que no fim tudo isto ainda vai gerar umas sobras simpáticas.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Espanto

É com profundo espanto que tomei conhecimento que o meu país vai estar no Festival da Canção com uma canção em inglês? Temos uma língua universal que é conhecida nos quatro cantos do mundo e vamos cantar lá fora noutra língua que embora conhecida não é a nossa.

Não devia ser obrigatório que nestes concursos as letras das canções fossem em português? Não é censurar as actuações mas sim lembrar regras que devem defender a nossa história.

Maria Clotilde Moreira, Algés

Festival da Canção

Foi a primeira vez, em 57 anos, que a canção que vai representar o nosso país será interpretada em inglês. Love Is On My Side, dos The Black Mamba. A banda de Tatanka, Ciro Cruz e Miguel Casais, foi a vencedora. Não foi de certeza, por esta pandemia, que Portugal não escolheu uma canção cantada em português, por exemplo: Por Um Triz, de Carolina Deslandes, a eleita do júri. Não digo um fado, que é Património Mundial, mas uma canção em inglês... não há volta a dar, gostamos sempre de imitar - recordo com saudade, a Simone de Oliveira, Madalena Iglésias, e outros.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

José Silvano

José Silvano, secretário-geral do PSD e coordenador autárquico do partido, foi protagonista de uma presença-fantasma no Parlamento. O mais fantástico é que, além de não se ter demitido do cargo de secretário-geral do PSD, foi nomeado coordenador autárquico para estas eleições. Rui Rio, que se arvora em campeão da ética, dá cobertura, imagine-se, a uma situação desta gravidade, ao mesmo tempo que apregoa os bons princípios e valores, procurando moralizar a vida política portuguesa.

Como se poderá acreditar nos nossos políticos? O que se passa com Silvano faz-me ocorrer outro caso, quanto a mim também grave - o de Isaltino Morais, que já esteve preso, e desempenha actualmente um cargo político. A moral da história é que a maioria das leis que temos não servem a democracia nem os interesses do povo português. São feitas por deputados-advogados, mais preocupados em arranjarem trabalho para eles, do que em servirem o país e o nosso povo.

O BE é o único partido que tem a solução para este preocupante problema, ao defender a exclusividade dos deputados, proibindo-os de exercer a advocacia.

A única nota positiva é que começa a haver justiça igual para fracos e fortes. O caso Silvano, a pesada acusação a Ricardo Salgado e a penhora da pensão de Berardo são exemplos de que os mais poderosos também não escapam às malhas da Justiça, o que só a prestigia e dignifica. Veremos o que acontecerá com Sócrates. Em breve saberemos se vai ou não a julgamento.

Simões Ilharco, Lisboa

Certificados de vacinação

Vi domingo, com alguma satisfação que existem opiniões diferentes da minha relativamente aos certificados de vacinação covid-19 pelo comentário que o leitor António Cândido Miguéis fez a uma carta minha para esta secção no passado 2 de Março. Parece-me no entanto que este leitor não compreendeu totalmente o significado das minhas palavras e nesse sentido permito-me aconselhar a que leia o artigo de opinião, publicado no dia seguinte ao da minha carta, do excelente articulista do PÚBLICO professor Santana Castilho - está lá tudo sobre o mundo orwelliano que nos esperará quando todos aceitarmos andar permanentemente certificados e catalogados de acordo com as definições mais ou menos absurdas do poder vigente, e, nesse sentido, nos tornarmos seus escravos como aliás já acontece por exemplo em certos países com democracias autoritárias e com o reconhecimento facial, na rua, de tudo o que se mexe. Eu não desejo isso para mim mas é bom que seja debatido e pensado por todos, e nesse sentido agradeço a opinião do leitor de Vila Real.

Carlos Duarte, Lisboa