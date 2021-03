Política brasileira começa a digerir um Lula livre e candidato

O ex-Presidente será o candidato natural do PT, mas é recebido com hostilidade ao centro e à direita. STF voltou a analisar a parcialidade de Moro no julgamento de Lula.

Seria difícil encontrar um tema que retirasse a atenção do desastre humanitário, sanitário e económico representado pela progressão arrasadora da pandemia da covid-19 no Brasil, mas a reentrada de Luís Inácio Lula da Silva no jogo político rumo às eleições de 2022 conseguiu esse feito. Nenhum actor político ficou indiferente à anulação das condenações contra o antigo Presidente, mas só o futuro dirá quem irá lucrar com o regresso de Lula à arena eleitoral, trazendo consigo um enorme capital político, mas também uma rejeição de difícil superação.

Um Brasil já acostumado a choques e revelações surpreendentes capazes de mudar o tabuleiro político dia sim, dia não, voltou a ser arrebatado na segunda-feira com a decisão do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, de conceder um habeas corpus que anula todas as condenações de Lula no âmbito da Operação Lava-Jato. Com uma só assinatura, Fachin não só fez recuar todos os processos contra o ex-Presidente até à estaca zero – deixando-os muito próximos da prescrição – como também o tornou elegível para se candidatar a cargos públicos.

Ao fim do dia, o STF decidiu também julgar a imparcialidade do ex-juiz federal Sergio Moro na condução do julgamento de Lula, cumprindo um pedido antigo da defesa do ex-Presidente. Um dos juízes pediu mais tempo para avaliar o pedido, mas a tendência era de considerar Moro parcial, decretando uma enorme derrota para o ex-juiz e uma desmoralização sem paralelo da Operação Lava-Jato. Findo esse capítulo, os olhos de Lula viram-se para 2022.

A decisão ainda não está tomada, mas a reposição dos direitos políticos de Lula faz do ex-Presidente o candidato natural do Partido dos Trabalhadores (PT) às eleições presidenciais do próximo ano. “Se eu fosse apostar o meu último tostão, eu diria que ele vai ser candidato”, diz ao PÚBLICO a politóloga Maria Hermínia Tavares, a partir de São Paulo. Em Brasília, onde os mandatos são apenas intervalos para preparar eleições, todos refazem contas ao regresso do antigo operário metalúrgico.

Na verdade, Lula nunca esteve de fora. Era ele o candidato do PT para as eleições de 2018, mas foi impedido por causa das condenações, dando lugar a Fernando Haddad, embora sempre pairando na campanha. Quando foi libertado, no final de 2019, assumiu a liderança da oposição à esquerda e subsistiu sempre a esperança de que pudesse voltar a figurar nos boletins de voto.

O próprio Lula nunca fez dessa questão um tema prioritário, pelo menos publicamente. Numa entrevista ao El País Brasil publicada na véspera da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), diz que não teria de ser “necessariamente o candidato a Presidente” pelo PT. Mas nunca fechou essa porta: “Estou com 75 anos, com muita saúde, mas descobri que o [Presidente dos EUA, Joe] Biden é mais velho do que eu e governa os EUA. Quando eu chegar em 2022, eu vou estar apenas com 77 anos, um jovem.”

A provável entrada de Lula na corrida eleitoral servirá, antes de mais, para testar uma afirmação que tem sido uma constante da liderança do PT: que o ex-Presidente é o único político com capacidade para derrotar o actual Presidente, Jair Bolsonaro, – e que, por isso, foi excluído por obra de uma conspiração que manipulou o sistema judicial brasileiro e favoreceu o candidato de extrema-direita que convidou Sergio Moro, o juiz que primeiro condenou Lula, para o Governo.

“O Lula é o melhor candidato do PT”, afirma Maria Hermínia Tavares, embora reconheça que o partido tem bons quadros, como Haddad ou os governadores de estados do Nordeste. As sondagens mostram que Lula continua, quase uma década depois de abandonar o poder, a recolher um forte apoio junto da população brasileira. Uma sondagem publicada esta semana pelo Estado de São Paulo mostrava que Lula poderia vencer Bolsonaro numa segunda volta das eleições presidenciais.

Nervosismo no Planalto

A imprensa brasileira diz que o regresso de Lula não caiu bem nos corredores do Palácio do Planalto. Bolsonaro disse acreditar que “o povo brasileiro sequer quer um candidato” do PT na segunda volta em 2022 e acusou Fachin, um dos maiores defensores da Lava-Jato, de ter ligações ao partido. O círculo próximo de Bolsonaro estava convicto de que Haddad seria o candidato “petista” e que a reedição da vitória de 2018 seria mais fácil. Com Lula, a parada sobe.

Porém, o ex-Presidente concentra em si uma rejeição quase tão elevada quanto a sua aprovação, mostrando que as linhas da polarização que marcaram os últimos anos da política brasileira se mantêm fixas. E isso é um presente para Bolsonaro, cujo estilo político favorece o confronto directo com o PT. “Lula coloca Bolsonaro numa posição confortável de polo oposto”, escreve na Folha de S.Paulo o jornalista Igor Gielow.

Apesar de continuar a ser o maior partido da esquerda brasileira, o PT está numa tendência descendente desde as eleições municipais de 2016 e os maus resultados no ano passado mostram que a recuperação tarda. Para ser bem-sucedido, Lula terá de construir pontes que vão além da esquerda mais próxima do PT. “O Lula no seu auge chegou à segunda volta e só ganhou com uma coligação política que ia além da esquerda, com o centro, incluindo com partidos que hoje estão na base de apoio de Bolsonaro”, observa a politóloga.

Não será fácil construir essas pontes. As reacções dos principais representantes da direita moderada à anulação das condenações de Lula foram particularmente duras. O governador de São Paulo, João Doria, colocou no mesmo patamar Lula e Bolsonaro, afirmando que “a polarização favorece os extremistas, que destroem o país”. No mesmo sentido, o apresentador televisivo Luciano Huck também recebeu a notícia de forma ácida, atacando Lula: “figurinha repetida não completa álbum.”

Tudo isto favorece Bolsonaro, que continua a manter um patamar estável de popularidade a mais de um ano e meio das eleições, diz Maria Hermínia Tavares. “A sensação que eu tenho é que os dois lados estão a comportar-se como se a linha divisória fosse 2016. O centro-direita acha que pode ganhar sem a esquerda, e a esquerda acha que pode ganhar sem o centro-direita”, nota a analista.