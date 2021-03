Está em curso uma das maiores operações policiais de sempre na Bélgica

A equipa conta com mais de 1.500 agentes e visa investigar traficantes, especialmente envolvidos no tráfico de cocaína e com ramificações internacionais.

O crime organizado na Bélgica está a ser investigado numa extensa operação policial que está a decorrer desde a manhã desta terça-feira. O porta-voz do Ministério Público Federal à agência de notícias France-Presse declarou que é “uma das maiores operações alguma vez organizadas em território belga”.

A equipa procura investigar traficantes, especialmente envolvidos no tráfico de cocaína e com ramificações internacionais. A operação está a mobilizar mais de 1.500 agentes, juntamente com unidades especiais, informou o Ministério Público Federal. As buscas tiveram início às 5.00h (às 4.00h de Lisboa), e compreende mais de 200 buscas em simultâneo.

Mas operação visa também investigar pessoas que facilitem as actividades, como informadores e outros envolvidos, segundo avança a emissora pública RTBF. Já se realizaram detenções, continua a emissora.