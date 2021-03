Dúvidas sobre as novas torres do Restelo? Tem até quinta para perguntar

O projecto de construção de novas torres no Alto do Restelo vai ser apresentado e debatido na próxima segunda-feira, dia 15, numa sessão online promovida pela Câmara de Lisboa. Quem tiver dúvidas deve, no entanto, submetê-las até esta quinta-feira num formulário próprio disponível no site da autarquia ou deslocando-se à Junta de Belém na quarta-feira.

Como o PÚBLICO noticiou, a câmara pôs em consulta pública duas operações de loteamento para terrenos entre a Av. Ilha da Madeira e a Av. Dr. Mário Moutinho. Prevê-se a construção de 11 edifícios, cinco deles com 12 a 15 pisos, maioritariamente destinados a habitação no âmbito do Programa de Renda Acessível.

Inicialmente com data de término a 2 de Março, a consulta pública foi prolongada pelo menos até ao fim deste mês. Na última reunião pública de câmara, os vereadores do PCP pediram mais debate sobre a proposta, que está a deixar inquietos muitos moradores das redondezas. Nas portas de alguns prédios do bairro EPUL surgiram apelos à mobilização na consulta pública.

Há duas semanas, a associação de moradores de Belém (AMBeX) e o núcleo de Belém da Associação Vizinhos em Lisboa anunciaram a constituição de um grupo de trabalho com um representante de cada condomínio para acompanhar o processo e preparar um caderno de argumentos. Além disso, a AMBeX diz-se disponível para “recorrer a todos os instrumentos legais” caso o projecto não seja alterado.

O Alto do Restelo já hoje é pontuado pelas conhecidas torres, que se avistam de Porto Brandão, do rio, da zona ribeirinha de Belém ou da A5, entre outros locais. A confirmarem-se as volumetrias previstas nos projectos camarários, o Parque dos Moinhos de Santana vai perder alguma vista sobre o Tejo.

De acordo com os documentos disponíveis no site da câmara, os loteamentos contemplam 629 fogos de habitação, algum comércio, cerca de 1000 lugares de estacionamento em cave e 200 à superfície e alguns equipamentos novos, como uma creche, um centro de convívio e um supermercado. Vão ser feitas algumas mudanças na rede viária local e o tráfego automóvel vai aumentar em cerca de 500 veículos em cada hora de ponta.