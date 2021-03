Palácio de Buckingham já reagiu: alegações de racismo serão tomadas muito a sério

Depois da entrevista polémica dada pelo príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, no último domingo a Oprah Winfrey, em que foram feitas algumas revelações, o Palácio de Buckingham reagiu, nesta terça-feira, declarando que as alegações de racismo feitas pela ex-actriz norte-americana serão levadas muito a sério e que o casal continua a pertencer à família e são membros “muito amados”, diz a BBC.

As acusações de racismo levantadas pela duquesa de Sussex são “preocupantes” e vão ser tratadas pela família real em privado, garante o Palácio em nome da rainha, em comunicado divulgado pela BBC. Foi dito ainda que que o problema é “levado muito a sério”. Na entrevista dada a Oprah, os duques de Sussex revelaram uma conversa sobre a cor de pele de Archie, que esteve a base da decisão de o filho de ambos não ter o título de príncipe. Porém, Harry disse que nunca vai partilhar essa conversa. Segundo Oprah, essa conversa não foi nem com a rainha nem com o príncipe Filipe.

“Na altura, foi embaraçoso, fiquei um pouco chocado”, recorda Harry, acrescentando que essa conversa aconteceu “logo no início” da relação com Meghan. O Palácio aponta que a forma como cada um guarda ou interpreta as coisas “pode variar” mas que essas acusações são levadas “muito a sério”. É dito ainda que a família real está “triste” ao saber como os últimos anos foram um desafio para o casal. “Harry, Meghan e Archie sempre serão membros da família muito queridos”, cita a BBC.

Segundo os duques de Sussex as regras quanto ao título de príncipe mudaram exactamente quando Meghan Markle estava grávida. Ter ou não o título de príncipe prende-se sobretudo com uma questão de protecção e foi isso que magoou a duquesa. “O título mais importante que alguma vez terei é ‘mãe’. Mas a ideia de o nosso filho não estar seguro e também a ideia de o primeiro membro de cor desta família não ser titulado da mesma forma que os outros netos...”, confessou a uma Oprah chocada com as revelações.

Na entrevista, Harry disse que ainda que “estava encurralado dentro do sistema”, como de resto estão os príncipes Carlos e William. “O meu pai e o meu irmão estão encurralados. Não podem sair, e eu tenho uma enorme compaixão por isso.” Esta manhã, Carlos numa visita oficial limitou-se a sorrir quando questionado sobre a entrevista, não fazendo qualquer comentário ao assunto.

Segundo a Reuters, citando uma fonte da família real, o Palácio defende que este é um assunto de família e que esta deve ter a oportunidade de discutir essas questões em privado, como acontece com as outras famílias. A mesma fonte acrescentou ainda que a resposta emitida foi vista com todo o cuidado e só depois de as pessoas terem assistido à entrevista — foi transmitida primeiro nos EUA, no domingo; e na segunda, no Reino Unido.

O príncipe Harry e a mulher Meghan deram a sua primeira grande entrevista na televisão norte-americana, desde que pediram para se afastar da família real britânica há um ano. A entrevista caiu como uma bomba, já que acusa a monarquia de racismo, insensibilidade e relações familiares tensas. Desde então, avançava a BBC nesta manhã, terão sido marcadas várias reuniões de gestão de crise com membros seniores da família real. A Rainha Isabel II terá recusado assinar um comunicado e esteve reunida com o príncipe Carlos e o filho William, na segunda-feira, alega o Daily Mail. O The Times revela também que a monarca pediu mais tempo para reflectir sobre o assunto, antes de emitir qualquer declaração.

Racismo, saúde mental e relações com a imprensa foram alguns dos temas da entrevista dada pelos duques de Sussex em horário nobre a Oprah. A imprensa britânica foi a primeira reagir com alguns colunistas a serem muito críticos às declarações feitas. Também esta manhã a ITV