World of Wine de Gaia abre loja online

A The Fladgate Partnership, empresa detentora do WOW - World of Wine, estreou uma loja online onde apresenta centenas de produtos relacionados com o “mundo dos vinhos”, mas não só.

Disponíveis estão produtos relacionados com todos os cantos do WOW, que abriu portas em Vila Nova de Gaia no Verão passado. Um investimento anunciado de mais de cem milhões de euros, inaugurado em área de antigas caves do Vinho do Porto.

No gigantesco espaço há locais e atracções museológicas relacionadas com o vinho, a história do Porto, a cortiça, o chocolate, a moda ou a Colecção Bridge (que promete “nove mil anos de história contada através e copos”). Além do projecto deste “novo quarteirão cultural do Grande Porto” prever também nove restaurantes e bares em funcionamento.

Agora, e ainda em tempo de confinamento, o WOW abre-se também online. “Enquanto não é possível regressar à normalidade, abrir portas e receber todos os nossos visitantes nos museus, nas lojas e nos restaurantes, a nossa loja online é o nosso elo de ligação”, resume o presidente executivo da Fladgate Partnership, Adrian Bridge, na apresentação da nova loja.

A montra digital apresenta produtos dos mundos dos vinhos (excepto a bebida em si) e do chocolate (nomeadamente os chocolates Vinte Vinte, criados no próprio WOW, já com propostas para a Páscoa), de mais produtos alimentares (conservas, chás, especiarias, etc.) a papelaria, da cortiça e da joalharia à moda ou peças para casa e decoração. A loja está disponível aqui.