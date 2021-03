Covid-19: Marinha Grande autoriza surf nas praias do concelho

"Desde que escrupulosamente cumpridas todas as condições de protecção individual e de segurança determinadas pela Direcção-Geral da Saúde”, já se pode praticar surf nas praias da Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Segundo uma nota da autarquia, foi determinada “a abertura das praias do concelho à prática de surf e actividades similares”. Desde que, sublinha-se, “praticadas individualmente”.

A medida, por outro lado, inclui uma proibição, mesmo que subjectiva: “proíbe a permanência nas praias, para além do tempo estritamente necessário à realização da actividade física em causa”.

De acordo com a autarquia, a medida foi tomada “considerando que a situação epidemiológica no município da Marinha Grande regista um melhoramento, registando-se um acentuado decrescimento de novos casos, bem como os casos activos”.

Por outro lado, mantém-se “a interdição da circulação e/ou permanência” em vários pontos da costa: na marginal da Praia de Vieira, na Praça Afonso Lopes Vieira, bem como toda a zona confiante entre a via publica e o mar em São Pedro de Moel, “com o encerramento de todos os acessos”.

A autarquia adianta ainda que as medidas podem ser modificadas “face à evolução da situação epidemiológica, de acordo com as determinações que venham a ser adoptadas a nível nacional”.