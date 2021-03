O PÚBLICO e dezenas de jornais de todo o mundo partilharam as suas ilustrações sobre a pandemia

Se a covid-19 nos afastou fisicamente, aproximou-nos digitalmente e permitiu que fossem feitos projectos nunca antes trabalhados. A Society for News Design (SND) e o director de arte Søren Nyeland, do jornal Politiken, convidaram os ilustradores e cartunistas de todo o mundo a partilharem e mostrarem os trabalhos que realizaram com a temática da pandemia.

O PÚBLICO, pelas ilustrações de Cristina Sampaio, EFFE.NEWS, Gabriel Sousa, Miguel Feraso Cabral e de Nuno Saraiva, demonstou o talento português e como a pandemia pode ser um tema explorado de diversas perspectivas. O jornal Expresso, com ilustrações de Helder Oliveira, e o Diário de Notícias, com ilustrações de André Carrilho, também submeteram as suas ilustrações.

Participaram na iniciativa 43 países, 68 jornais, com 112 ilustradores e cartunistas, submetendo-se, assim, mais de 400 ilustrações e cartoons. Da lista de participantes destacam-se países como Israel, Arábia Saudita, África do Sul, assim como o Bangladesh. Jornais como o The Guardian, o Washington Post, o The Day, o Financial Times também enviaram os seus trabalhos.

Este projecto concilia o jornalismo e a arte, valorizando os ilustradores e cartunistas que desmistificam e interpretam a covid-19 e a pandemia de uma forma artística e, por vezes, caricata, permitindo conhecer também como outros países encaram e representam o vírus.