Portugal com maior subida do emprego no quarto trimestre

Portugal e a Estónia registaram a maior subida do emprego em cadeia (1,9%) no quarto trimestre de 2020, seguidos de Espanha (1,2%), bem acima da média de 0,3% na zona euro e de 0,4% na União Europeia (UE).

De acordo com a estimativa do Eurostat, divulgada esta terça-feira, no acumulado de 2020, a taxa de emprego caiu 1,6% na zona euro e 1,5% na UE, contrariando o crescimento de 1,2% e 1,0% em 2019.

Em comparação com o quarto trimestre de 2019, o emprego diminuiu 1,9% na zona euro e 1,6% na UE entre Outubro e Dezembro de 2020, registando um abrandamento face às quebras de 2,1% e 2,0%, respectivamente, no terceiro trimestre de 2020.

Na variação homóloga, a taxa de emprego teve o maior recuo em Espanha (-4,2%), Estónia (-4,0%) e Letónia (-3,4%) e avançou 1,7% no Luxemburgo e 0,8% na Polónia.

Em Portugal, a taxa de emprego recuou 0,6% entre Outubro e Dezembro face ao período homólogo de 2019.

Segundo o gabinete estatístico europeu, no quarto trimestre de 2020, o PIB corrigido de sazonalidade diminuiu 0,7% na área do euro e 0,5% na UE face ao trimestre anterior. Portugal registou uma das maiores descidas, de 6,1%.

As quedas contrariam a forte recuperação no terceiro trimestre de 2020 (+12,5% na área do euro e + 11,6% na UE), depois das maiores quedas desde a série histórica iniciada em 1995 observadas no segundo trimestre de 2020 (-11,6% na área do euro e -11,2% na UE).

No conjunto do ano de 2020, o PIB caiu 6,6% na área do euro e 6,2% na UE, após + 1,3% e + 1,6% respectivamente em 2019.