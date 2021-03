Insolvência de empresas aumentou 32% em Fevereiro

Nos primeiros dois meses de 2021, as insolvências aumentaram 22,4%. Criação de empresas caiu 35,1% até Fevereiro.

As insolvências registaram um aumento de 32% em Fevereiro, com um total de 514 empresas insolventes, mais 124 do que no período homólogo de 2020, um crescimento que acontece num contexto económico marcado pela pandemia de covid-19.

No acumulado, nos primeiros dois meses de 2021, as insolvências aumentaram 22,4%, para 1040, de acordo com dados da Iberinform, filial da Crédito y Caución, divulgados nesta terça-feira.

Por tipologia de insolvências, as requeridas (por credores) em Janeiro e Fevereiro aumentaram 49,6%, ao passo que as de sociedades que se apresentaram à insolvência caíram 12,2%, avança a entidade.

Neste universo, os encerramentos com plano de insolvência diminuíram 54,5% face ao período homólogo e foram declaradas insolventes 655 empresas, mais 148 do que nos mesmos meses do ano passado.

Lisboa e Porto foram os distritos com o valor de insolvências mais elevado, 225 e 267, respectivamente. Face a 2020, verifica-se um aumento de 23,6% em Lisboa e de 28,4% no Porto, adianta a Iberinform, em comunicado.

Em sentido negativo evoluiu o número de criação de novas empresas. De acordo com dados da Iberinform, sa constituições em Fevereiro diminuíram 32,1%.

Em termos acumulados dos primeiros dois meses do ano, foram criadas este ano 6227 novas empresas, menos 35,1% do que no mesmo período de 2020.

A queda na criação de empresas aconteceu a praticamente todos os sectores, com destaque para as áreas da hotelaria/restauração (-56,4%), electricidade, gás, água (-51%), comércio de veículos (-44%), outros serviços (-44,2%), indústria transformadora (-24,1%), construções e obras públicas (-28%) e comércio por grosso (-26,8%).

Os distritos de Lisboa (1716) e Porto (1225) destacaram-se na criação de novas empresas, mas ainda assim com quedas acentuadas de 46% e 28,9%, respectivamente.