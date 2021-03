Taça do Mundo de ginástica em Tóquio cancelada

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) anunciou nesta terça-feira o cancelamento da Taça do Mundo de all-around, em Tóquio, que deveria servir como evento-teste para os Jogos Olímpicos, agendados para o Verão. Na base desta decisão estão os efeitos da covid-19.

A competição deveria realizar-se no dia 4 de Maio e completaria o circuito de all-around deste ano, mas o cancelamento de duas outras provas acabou por inviabilizar a utilização desta via para a qualificação olímpica.

“Por esta razão, decidimos cancelar a Taça do Mundo no Japão, especialmente devido às restrições de viagens e às medidas adoptadas pelas autoridades japonesas para limitar a taxa de infecção pelo novo coronavírus no país”, informou a FIG.

A organização de Tóquio 2020 fez, entretanto, saber que vai levar a cabo um teste na mesma data, 4 de Maio, com uma prova de ginástica de âmbito nacional, sendo que, quatro dias depois, haverá também um evento de ginástica rítmica.