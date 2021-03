Sp. Braga atropela V. Guimarães no derby que ninguém poderia perder

A equipa de Carlos Carvalhal volta a estar a nove pontos do Sporting, com um de vantagem para o FC Porto e quatro para o Benfica.

Nesta terça-feira, no derby do Minho, todos tinham muito a perder: o Sp. Braga poderia perder terreno para Sporting, FC Porto e Benfica, enquanto o Vitória de Guimarães tinha a missão de não deixar escapar o Paços de Ferreira e de esfriar os intentos europeus do Moreirense.

Em Braga, o derby caiu para os da casa, que venceram por 3-0 e recuperaram o segundo lugar da I Liga. A equipa de Carlos Carvalhal volta a estar a nove pontos do Sporting, com um de vantagem para o FC Porto e quatro para o Benfica.

Já a formação de Guimarães mantém o sexto lugar, última posição de qualificação europeia, mas fica já a seis pontos do Paços de Ferreira e vê aproximar-se o Moreirense, seis pontos abaixo.

Na Pedreira, a partida acabou por ver uma equipa bracarense madura e eficaz, frente a um Vitória territorialmente dominador, mas bastante menos capaz de ferir – muita posse, mas poucas oportunidades de golo.

E o jogo explica-se facilmente: o Sp. Braga teve cinco bolas dentro da baliza em cinco oportunidades de golo, três delas a contar. Nesta noite, no Minho, o resultado não poderia ter sido outro.

Na primeira parte, o único lance de golo dos vitorianos foi mesmo de bola parada, num livre que Edwards enviou à trave, já nos descontos. E é só, para um equipa com quse 70% de posse de bola.

Do lado contrário, o Sp. Braga, quase sempre em transições – sobretudo com os “esticões” de Galeno –, marcou três golos em três oportunidades. Apenas dois valeram (o de Bruno Rodrigues foi anulado por fora-de-jogo), com duas grandes execuções.

O primeiro foi aos 5’, numa jogada em que o Vitória estava “a dormir”. Sequeira fez rapidamente um lançamento lateral, Abel Ruiz criou a jogada e Piazón, no centro da área, trabalhou bem e finalizou melhor.

Aos 40’, Ruiz voltou a trabalhar bem, mas, desta vez, não ofereceu o golo a ninguém. Recebeu em apoio frontal entre linhas, rodou, driblou dois adversários e, perante Bruno Varela, disparou um autêntico “míssil”.

Golo tremendo do jovem espanhol, que colocou o Sp. Braga a vencer 2-0 em duas oportunidades de golo.

No regresso após o descanso, algumas coisas mudaram. O Sp. Braga voltou a dar a iniciativa ao adversário, mas, desta feita, o Vitória foi mais competente. Bruno Duarte esteve perto do golo aos 51’ e aos 53’, o primeiro num remate em arco, o segundo num lance algo furtuito, mas perigoso.

Pouco depois, mais do mesmo: o Sp. Braga, sem precisar de ter muita bola, voltou a marcar. Abel Ruiz foi lançado em profundidade e, isolado, finalizou com categoria. Sorte do Vitória que, uma vez mais, havia fora-de-jogo.

Com a troca de Edwards por Quaresma, a meia hora do final, o Vitória trocou o jogo interior mais associativo por um futebol mais directo, mas o número de cruzamentos para a área não foi proporcional ao perigo criado.

O jogo foi ficando mais “morno” e perdendo intensidade e ficou resolvido aos 85’, novamente com apelo à profundidade. Sporar isolou-se e não falhou perante Varela.