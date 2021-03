Joachim Löw deixa a selecção da Alemanha após o Europeu

O Campeonato da Europa de 2020, que será disputado este ano devido à covid-19, será o último torneio de Joachim Löw enquanto seleccionador da Alemanha. A federação germânica (DFB) anunciou, nesta terça-feira, a saída do treinador antes da data estipulada no contrato, a pedido do próprio.

“Dou este passo de forma muito consciente, cheio de orgulho e gratidão, mas ao mesmo tempo continuo muito motivado no que respeita ao Campeonato da Europa”, afirmou Löw, mostrando-se grato à DFB e aos “melhores futebolistas do país”, com os quais conquistou o título mundial, em 2014, no Brasil.

Aos comandos da selecção desde 2006, Joachim Löw (que ganhou também a Taça das Confederações de 2017) tinha contrato válido até 2022, mas pediu a rescisão antecipada.

“Tenho um grande respeito pela decisão de ‘Joggi’. Ele é um dos grandes treinadores do mundo do futebol”, declarou o presidente da DFB, Fritz Keller, elogiando as qualidades desportivas do técnico, mas também a sua empatia e humanidade. “O facto de ele nos ter informado atempadamente, dá-nos o tempo necessário para encontrar o sucessor”.

Na próxima quinta-feira, através de uma conferência virtual, Joachim Löw deverá dar mais explicações para a decisão de se afastar precocemente da selecção.