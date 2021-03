FC Porto reduzido a dez afasta Juventus rumo aos “quartos” da Champions

O FC Porto está nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Num jogo de tremendo sofrimento, com direito a prolongamento e com a equipa portuguesa reduzida a dez jogadores desde os 58 minutos, os “dragões” perderam em Turim (3-2), mas eliminaram a Juventus, graças ao 2-1 da primeira mão. Um feito tremendo.

Tal como no duelo do Dragão, o FC Porto voltou a entrar melhor na partida e, depois de um par de abordagens perigosas à baliza italiana, inaugurou o marcador de grande penalidade. Aos 19’, Sérgio Oliveira não perdoou, após falta sobre Taremi na área.

A Juventus tinha dificuldade em encontrar espaço entre linhas e Zaidu e Otávio iam conseguindo parar Cuadrado no corredor direito dos italianos, que tinham em Chiesa a maior fonte de desequilíbrios.

A qualidade do avançado ex-Fiorentina (que já tinha marcado na primeira mão) ficou bem expressa no segundo tempo, logo aos 49’, com um remate em arco que fixou o empate, após passe de Ronaldo.

Os “bianconeri" empatavam e ficariam com a vida bem mais facilitado aos 54’, quando Taremi, no período de quatro minutos, viu dois amarelos e foi expulso (o segundo por ter pontapeado a bola já depois de o árbitro ter interrompido o jogo).

Aos 63’, a “Juve” chegou mesmo à vantagem, num cruzamento da direita de Cuadrado aproveitado por Chiesa ao segundo poste, com um cabeceamento imparável.

Foi o melhor período do campeão italiano, que carregou sobre o FC Porto (Ronaldo e Chiesa ainda dispuseram de ocasiões para marcar). Mas os “dragões”, defensivamente competentes e solidários, foram aguentando a pressão e chegaram mesmo a assustar o adversário, por Marega.

Já no tempo de compensação, Morata ainda introduziu a bola na baliza de Marchesín, mas estava em posição irregular. E Cuadrado esteve pertíssimo do 3-1, com um remate em arco que bateu com estrondo na barra.

O jogo seguiu mesmo para prolongamento e o FC Porto, embora com menos bola, manteve os níveis de organização e concentração, fechando os caminhos para a baliza com competência.

Mantendo-se sempre viva no jogo, a equipa portuguesa teve ainda forças e engenho para dar a estocada final no adversário. Aos 115’, Sérgio Oliveira ganhou um livre directo (falta de McKennie) e converteu-o cirurgicamente, com um remate por baixo da barreira.

A eliminatória parecia sentenciada, mas no lance seguinte a Juventus empatou, na sequência de um canto. Rabiot cabeceou com êxito e relançou os derradeiros minutos do prolongamento, com os italianos ainda a precisarem de um golo para seguirem em frente. Golo que não chegou e que permitiu ao FC Porto apurar-se para os quartos-de-final da mais importante prova de clubes da Europa.