Famalicão rescinde com Silas e anuncia Ivo Vieira como novo treinador

O Famalicão anunciou, na segunda-feira, a rescisão de contrato com o treinador Jorge Silas e a contratação de Ivo Vieira para o comando da equipa principal, actual 17.ª e penúltima classificada da I Liga de futebol.

Em dois comunicados quase simultâneos, os minhotos deram conta de um acordo para a rescisão com o técnico que tinha contratado no início do mês de Fevereiro, e que comandou a equipa apenas em seis jogos, e a contratação de Ivo Vieira, de 45 anos.

O novo treinador do Famalicão, que conta com mais de 130 jogos no principal escalão do futebol nacional, estava sem clube desde o início de Fevereiro, quando deixou o comando do Al-Wehda, da Arábia Saudita

Ivo Vieira conta ainda no seu currículo com passagens por Marítimo, Desportivo das Aves, Académica de Coimbra, Estoril Praia, Moreirense e Vitória de Guimarães, este último o clube que orientou na época passada.

O emblema famalicense não revelou a duração do vínculo acertado hoje com Ivo Vieira.

O treinador vai herdar a equipa em lugar de descida de divisão [penúltimo classificado, com 19 pontos], sendo o terceiro técnico dos minhotos esta temporada, depois de João Pedro Sousa, que foi rendido por Silas.

Silas, contratado em Fevereiro por época e meia, esteve apenas seis jogos no comando dos nortenhos, conseguindo nesse período uma vitória e dois empates, mas não resistindo a última derrota, no sábado, frente ao Boavista, que ditou o ponto final da ligação, que, segundo o clube, foi acertada por “mútuo acordo”.