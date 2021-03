Demora dos cursos de treinador sem solução à vista

Treinadores de futebol culpam quem coordena. Quem coordena culpa quem faz as leis. Quem faz as leis culpa quem manda no futebol europeu – a UEFA, portanto. É este o enredo que traz, há vários anos, um enigma complexo ao futebol português: por que motivo os treinadores, como Rúben Amorim, demoram tanto a formarem-se? Técnicos sem formação completa devem ser barrados à I Liga? Como simplificar o processo académico desta profissão?