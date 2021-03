Campeões com problemas

Tem sido bem documentada a queda vertiginosa do Liverpool esta época. O que há um ano e três meses era uma máquina de futebol arrasadora e quase perfeita que acabou com um jejum de 30 anos sem o título de campeão inglês, transformou-se numa equipa que não ganha a ninguém.Mas o conjunto de Jürgen Klopp não é o único campeão com problemas a defender o título em 2020-21. Pode ser o caso mais extremo, tal a diferença de andamento de uma época para a outra, mas esta é uma tendência transversal aos campeonatos mais importantes da Europa e aos respectivos campeões em título. Juventus na Série A, PSG na Ligue 1, Real Madrid em La Liga e FC Porto na I Liga, são todos campeões cujo caminho para a renovação do título parece bastante difícil – e o Celtic, campeão escocês nas últimas temporadas, perdeu nesta semana o título para o rival Rangers. O Bayern Munique na Bundesliga é a excepção. Mas não por muito.