Terça, na TV: A Propósito de Llewyn Davis, Passageiros e a Amada Toni Morrison

CINEMA

Fragmentos de Um Filme-Esmola

TVCine Edition, 22h

Escrito e realizado por João César Monteiro – e também conhecido como A Sagrada Família –, é um filme irreverente, rodado a preto e branco, sobre um homem casado (João Perry) que deixa a vida activa para passar a viver na cama, enquanto a filha vai filmando, a seu pedido, o quotidiano algo bizarro da família. Fragmentos de Um Filme-Esmola (1972) foi a primeira obra do cineasta com Manuela de Freitas, actriz que viria a atravessar a sua filmografia.

Passageiros

Hollywood, 21h30

A Avalon é uma nave espacial que transporta milhares de pessoas em hibernação. A viagem, que durará 120 anos, tem como destino o planeta-colónia Homestead II. Só que uma das câmaras abre-se acidentalmente 90 anos antes da chegada ao destino. O inquilino depara-se com uma perspectiva assustadora: ficar sozinho no espaço o resto da vida. A não ser que mais alguém desperte... Nomeado para dois Óscares, Passageiros é um drama de ficção científica recheado de dilemas morais e filosóficos, com realização de Morten Tyldum e protagonismo entregue a Chris Pratt e Jennifer Lawrence.

Downton Abbey

TVCine Emotion, 22h55

Inglaterra, ano de 1927. Robert e Cora Crawley recebem a notícia de que em breve serão visitados pelo Rei Jorge V e a Rainha Maria. Os ânimos exaltam-se quando os empregados dos Crawley percebem que em breve ali vão chegar o mordomo e o cozinheiro do rei, que terão como função organizar o evento. Um drama histórico, escrito por Julian Fellowes e realizado por Michael Engler, que dá continuação à aclamada série televisiva homónima, transmitida por canais de televisão de todo o mundo entre 2010 e 2015.

A Propósito de Llewyn Davis

AXN Movies, 23h17

Nova Iorque, 1961. Llewyn Davis é um cantor folk a debater-se por uma oportunidade. A sua última esperança é ir a Chicago para uma audição com um influente agente musical. Escrito e realizado pelos irmãos Coen, e nomeado para dois Óscares, o filme conta no elenco com Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman, Adam Driver e Justin Timberlake.

DOCUMENTÁRIO

Toni Morrison e os Fantasmas da América

RTP2, 00h28

Realizado por Claire Laborey, é um retrato de Toni Morrison (1931-2019), escritora que foi a primeira e até agora única mulher negra a vencer o Prémio Nobel da Literatura e que foi fundadora de uma literatura verdadeiramente afro-americana. O filme foca-se sobretudo em Amada, um dos seus mais célebres romances. Publicado em 1987 e distinguido com o Pulitzer, baseia-se na história real de um infanticídio “justificado” pelo desejo de poupar à filha o destino de escravidão da mãe.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h10

Directo. O programa moderado pelo jornalista Carlos Daniel olha os desafios que esperam Marcelo Rebelo de Sousa nos primeiros tempos do seu segundo mandato como Presidente da República, perspectivando questões como a crise pandémica, as eleições autárquicas ou as dinâmicas partidárias. O debate tem lugar no mesmo dia da cerimónia de tomada de posse, transmitida às 10h, em directo da Assembleia da República, perante uma assistência reduzida a menos de uma centena de pessoas.

DESPORTO

Futebol: Liga dos Campeões

TVI, 20h

Directo. O Porto desloca-se a Turim para defrontar o Juventus, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, depois de o ter vencido em casa por 2-1. Tanto o clube português comandado por Sérgio Conceição como a brigada italiana onde actua Cristiano Ronaldo têm dois títulos no palmarés. O árbitro holandês Björn Kuipers dirige a partida.

SÉRIE

The Young Pope

TVCine Emotion, 19h05

Oportunidade para rever, desde o primeiro episódio, a série do realizador Paolo Sorrentino sobre o Vaticano e as manobras de poder nos seus bastidores – tema a que regressaria na sequela, The New Pope. Jude Law ocupa o papel principal: o do primeiro pontífice americano (e também o mais jovem) da Igreja Católica.