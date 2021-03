Banksy leiloa obra a favor do serviço nacional de saúde britânico

Uma criança brinca com a sua nova boneca favorita – uma enfermeira com capa de super-heroína –, enquanto uns preteridos e desconjuntados Batman e Homem Aranha espreitam do caixote do lixo. Intitulada Game Changer, a pintura é uma homenagem de Banksy aos profissionais de saúde que têm estado na primeira linha do combate à pandemia e vai ser leiloada na Christie’s, em Londres, no próximo dia 23. A receita da venda reverterá para o serviço nacional de saúde britânico (National Health Service), que poderá vir a receber, de acordo com a estimativa da leiloeira, entre 2,5 e 3,5 milhões de libras.

Em Maio do ano passado, Banksy ofereceu o trabalho a um hospital de Southampton, na costa sul do Reino Unido, com um bilhete que dizia: “Obrigado por tudo o que estão a fazer. Espero que isto alegre um pouco o lugar, mesmo sendo a preto e branco”. O único pormenor colorido do desenho é o símbolo da Cruz Vermelha no uniforme da super-enfermeira.

Pendurada num corredor junto ao serviço de urgência do Southampton General Hospital, a pintura foi levada esta segunda-feira para a leiloeira Christie’s, onde poderá ser apreciada por potenciais compradores até ao próximo dia 15. Mas uma reprodução de Game Changer ficará permanentemente exposta no hospital.

Banksy, cuja identidade continua a ser fonte de controvérsia, já tinha leiloado o tríptico Mediterranean Sea View no Verão passado, na Sotheby’s, para apoiar um hospital em Belém, na Palestina.