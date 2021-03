Já abriram as candidaturas para o Prémio Arquivo.pt 2021

Já estão abertas as candidaturas para a quarta edição do Prémio Arquivo.pt, um concurso que premeia projectos que mostrem a utilidade e importância do serviço Arquivo.pt. As candidaturas estão abertas até 4 de Maio, às 13h (hora de Lisboa). O primeiro prémio é de 10.000 euros.

O Arquivo.pt preserva milhões de páginas recolhidas da Internet desde 1996 e disponibiliza um serviço público de pesquisa sobre esta informação histórica. O Prémio Arquivo.pt tem o objectivo de galardoar trabalhos inovadores feitos com base na informação preservada no Arquivo.pt. Os trabalhos a concurso devem ser aplicações práticas ou estudos baseados na informação acessível deste serviço – desenvolvido pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), uma unidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia –​, mostrando a sua utilidade. Podem ser apresentados trabalhos de qualquer área.

Qualquer pessoa pode concorrer e os trabalhos podem ser realizados individualmente ou em equipa. Os trabalhos que não foram premiados noutras edições do prémio podem voltar a ser submetidos. Todas as informações sobre as candidaturas podem ser consultadas aqui.

O primeiro classificado será premiado com 10.000 euros, o segundo com 3000 e o terceiro com 2000. O PÚBLICO é parceiro mediático desta iniciativa e atribuirá uma menção honrosa a um dos trabalhos que se tenha focado no arquivo do PÚBLICO online. O vencedor desta menção honrosa receberá uma assinatura digital de dois anos do PÚBLICO.

O júri é composto por Celso Martinho (director de engenharia na empresa Cloudflare, Lisboa); Gustavo Cardoso (professor de ciências da comunicação no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa); Miguel Avillez (astrofísico da Universidade de Évora); e Teresa Firmino (editora da secção de Ciência do PÚBLICO).

A entrega oficial dos prémios será feita durante o Encontro Ciência 2021, em data a anunciar.