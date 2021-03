Peritos dizem que a 15 de Março “estamos muito perto” de ter condições de segurança para desconfinar – com excepção de Lisboa

Na reunião desta segunda-feira que juntou peritos e políticos no Infarmed (a 17ª desde o início da pandemia) já se abordaram alguns critérios essenciais para começar a pensar no processo de desconfinamento. Baltazar Nunes, epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge, diz que tendência de novos casos no país é “decrescente” e prevê que a 15 de Março Portugal esteja “muito perto dos 60 casos por 100 mil habitantes” e com uma taxa de ocupação para as unidades de cuidados intensivos que é “desejada”.

“No que toca aos indicadores secundários, que são muito relevantes, verificamos que a taxa de positivos está em cerca de 3,3%, a percentagem de casos e contactos isoladas nas 24 horas seguintes encontra-se em cerca de 100%, o atrasado de notificações muito perto de 10%”, referiu o especialista.

No gráfico que mostra a incidências nas várias zonas do país, Baltazar Nunes explica que a região de Lisboa e Vale do Tejo está acima da média nacional: “Há alguma diversidade. Algarve, Alentejo, Centro e Norte já se encontram abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes. O mesmo não se observa em Lisboa e Vale do Tejo.”

Minutos antes, o epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge disse que, para considerar que a epidemia está controlada, é necessários existir uma série de condições, entre estas uma taxa de incidência a 14 dias abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes.

O assessor do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte, Óscar Felgueiras, que é também professor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, apresentou um plano para a redução das medidas de restrição actualmente em vigor.

Em termos de “risco nacional”, o especialista propôs que o nível de incidência da doença em Portugal esteja abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes para as medidas de restrição serem aligeiradas. Óscar Felgueiras apresentou uma escala com cinco níveis de risco. O nível 5 (elevado) corresponde a uma incidência de 240 casos por 100 mil habitantes, o nível 4 (alto) a 120 casos por 100 mil habitantes, o nível 3 (médio) a 60 casos, o nível 2 (baixo) a 30 casos e o nível 1 (muito baixo) a 100 casos por 100 mil habitantes.

“Estamos agora no patamar de risco 3 desta classificação, a aproximar do 2, ainda que recentemente tenha existido uma desaceleração no decréscimo e não é óbvio se vamos passar já para o nível 2”, apontou o especialista.

"Medidas de antecipação” de acordo com indicadores específicos

Henrique Barros, especialista em saúde pública e epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), apresentou ‘'um plano para responder à pandemia” feito a partir das experiências do Reino Unido e de alguns países da União Europeia. O perito propõe que, daqui para a frente, se implementem medidas de antecipação de acordo com a previsão da incidência cumulativa, do número de internamentos totais e em UCI por milhão de habitantes a 14 dias.

“Imaginar como é que, em cada momento, está a incidência dos últimos 14 dias ou o valor actual dos internamentos e a partir desses valores prever o que irá acontecer nos próximos 14 dias. Em função daquilo que se espera, decidir já, tirando partido do facto de sabermos que as medidas demoram cerca de dez dias a actuar e, portanto, temos a evidência do que poderá acontecer no pior cenário ao fim desses dez dias”, disse.

Henrique Barros apresentou um esquema de cinco níveis, menos e mais restritivos, que podem ser adoptados:

Nível 0 = sem medidas, apenas medidas individuais não farmacológicas, como uso de máscara, distanciamento e lavagem da mãos;

Nível 1 = não autorizar reuniões com mais de 50 pessoas;

Nível 2 = fechar cafés, restaurantes e comércio;

Nível 3 = interromper actividades de ensino presencial secundário e superior;

Nível 4 = interromper actividades de ensino presencial no básico e encerrar creches.

“Se olhássemos para Portugal neste momento, ao dia de ontem, o nosso valor [dos indicadores da pandemia] levar-nos-ia a tomar a decisão de restringir a aglomeração de pessoas. Na situação actual, com cerca de 1400 internamentos, estaríamos também, nesta fase da decisão, na escolha de limitarmos a aglomeração de pessoas. Se usássemos como indicador os internamentos nos cuidados intensivos, pelo valor que temos actualmente e aquilo que nós esperamos, olhando para o valor actual, que esteja a acontecer daqui a 14 dias, tomaríamos uma atitude mais restritiva, de fosse só esta a forma de olhar, que seria aquela medida de restrição das actividades dos restaurantes, do comércio não essencial, etc”, apontou o perito.

O especialista disse ainda, em forma de conclusão, que a experiência que Portugal já tem com a pandemia permite compreender que foram adaptadas conjuntos de medidas e não medidas singulares. “O plano de actuação apresentado permite apresentar a resposta a nível nacional e regional, decidir dentro de uma amplitude razoável de carga de infecção como dar uma resposta adequada, nomeadamente dos serviços de saúde, e acomodar o possível efeito das variantes do vírus. Não há limites rígidos, há espaço para ponderação”, sugere Henrique Barros. O especialista diz ainda que os indicadores da pandemia devem ainda ser conjugados com os factores económico-sociais e comportamentais.