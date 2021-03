Ministério Público abriu inquérito ao falso plano de desconfinamento após queixa do Governo

O Ministério Público abriu um inquérito sobre o falso plano de desconfinamento que circulou nas redes sociais, depois de o Governo ter apresentado uma queixa após a divulgação do documento. A informação foi confirmada esta segunda-feira ao PÚBLICO pela Procuradoria-Geral da República em resposta escrita.

“Confirma-se a recepção, na Procuradoria-Geral da República, da queixa em referência. A mesma foi remetida ao DIAP de Lisboa, onde deu origem a um inquérito”, escreveu a entidade em resposta ao pedido de esclarecimento do PÚBLICO.

Há cerca de duas semanas, um alegado plano de desconfinamento – que tinha um design gráfico igual aos documentos publicados pelo Governo – foi partilhado nas redes sociais. Este plano inseria-se no âmbito do combate à pandemia de covid-19, num momento em que o número de novos casos e internamentos mostrava alguma desaceleração. Este ficheiro PDF continha supostas medidas que seriam adoptadas pelas entidades de saúde, num plano de aliviamento das restrições gradual que abrangia áreas como o trabalho, a educação e os transportes.

Contudo, e tomando em conta o número de pessoas que partilhou este documento pensando tratar-se de um plano fidedigno, o Governo apresentou na manhã dessa quinta-feira, dia 25 de Fevereiro, um desmentido oficial sobre o documento, considerando-o “uma adulteração abusiva da tabela de desconfinamento divulgada em Abril do ano passado”. Além desta clarificação, o Governo apresentaria ainda uma queixa junto do Ministério Público.

O autor do falso plano de desconfinamento, o consultor Carlos Macedo e Cunha, negou ao PÚBLICO ter qualquer intenção de enganar o povo português, alegando que estas propostas estavam a ser elaboradas num grupo fechado de amigos e que, sem autorização, alguém as tinha publicado. “Fiz download desse documento [do Governo], alterei algumas coisas. No fundo, estávamos a trabalhar o documento. O nosso objectivo era enviar para o Governo, Presidente da República e grupos parlamentares uma proposta de desconfinamento. Alguém do grupo deverá ter passado o ficheiro cá para fora”, explicou.

De acordo com Macedo e Cunha, o layout idêntico ao dos documentos elaborados pelo Governo seria alterado assim que o plano ficasse pronto, seguindo depois para os responsáveis políticos. Porém, o consultor garante que as versões que circulavam iam sofrendo alterações, negando que o documento original fosse igual ao difundido nas redes sociais.