Lar de Reguengos: membros da Ordem dos Médicos podem ser acusados de responsabilidade deontológica

Os membros da Ordem dos Médicos (OM) e do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) que recomendaram aos clínicos do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central e dos hospitais da região que invocassem a ilegalidade da prestação da assistência aos residentes do lar de Reguengos de Monsaraz para não se deslocarem à instituição podem vir a ser acusados de responsabilidade deontológica.

A ministra da Saúde pediu à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) que enviasse para “a entidade competente o relato de factos susceptíveis de responsabilidade deontológica por parte de membros da Ordem dos Médicos e sindicatos envolvidos”, adianta o gabinete de Marta Temido numa nota divulgada esta segunda-feira. As conclusões são conhecidas sete meses após o surto de covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz, que provocou a morte de 16 residentes, uma funcionária e um motorista da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.

Segundo o inquérito da inspecção, as questões de ilegalidade invocadas pelos médicos dos centros de saúde locais para se escusarem fazer visitas aos residentes no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz, decorreram de “instruções recebidas quer da OM, quer do SIM, as quais suscitaram nestes um clima de dúvida e preocupação a partir” de 2 de Julho do ano passado.

A IGAS concluiu que os hospitais da região não cumpriram a sua missão por não terem assegurado a presença física do seus médicos da área de medicina interna, “situação que comprometeu a gestão do surto”, mas destacou que “a deficiente colaboração” não “implicou aumento do risco ou prejuízo” para os residentes no lar.

Concluiu ainda que a eventual responsabilização disciplinar da Autoridade de Saúde Regional já está prescrita e que não há nada a apontar aos responsáveis da Administração Regional de Saúde do Alentejo e da Autoridade de saúde Local.