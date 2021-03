Covid-19: Portugal com mais 25 mortes e 365 casos – o valor mais baixo em meio ano

Portugal registou mais 25 mortes por covid-19 e 365 novos casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira com os dados relativos a domingo.

A DGS deixa uma nota na qual refere que, “dos dados apresentados da região autónoma da Madeira, 60% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização”.

O número de vítimas mortais sobe assim para 16.565 e o total de infectados ascende a 810.459 desde o início da pandemia.

O relatório de situação actualizado indica que há 1403 pessoas internadas, menos 11 do que no dia anterior. O número de pessoas em unidades de cuidados intensivos diminuiu pelo 24.º dia consecutivo (menos 12) para um total de 342.

A descida do número de internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) foi superior à prevista pelos especialistas, admitiu Baltazar Nunes, epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge, na reunião desta segunda-feira entre especialistas e políticos no Infarmed, em Lisboa. As mais recentes projecções, apresentadas por Baltazar Nunes, prevêem que no final de Março estejam 120 doentes internados em UCI, com o especialista a prever que a meio do presente mês esse número chegue aos 240.

O epidemiologista disse ainda que a tendência de novos casos no país é “decrescente”, prevendo que a 15 de Março Portugal esteja “muito perto dos 60 casos por 100 mil habitantes” e com uma taxa de ocupação de camas de cuidados intensivos que é “desejada”.​

Na reunião foram apresentadas alguns detalhes para um possível desconfinamento. Raquel Duarte, da ARS-Norte e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, apresentou uma proposta para um plano de redução das medidas restritivas — com sugestões de reabertura das creches e dos locais de trabalho sem contacto com o público num primeiro momento.

Há medidas que serão aplicadas a nível nacional (independentemente do nível de risco de cada concelho) e outras ao nível local, que serão avaliadas a cada duas semanas, de acordo com o modelo sugerido. O país irá reabrir no nível quatro, que, de acordo com o modelo apresentado, apresenta as medidas mais restritivas do desconfinamento.

Henrique Barros, especialista em saúde pública e epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), apresentou ‘'um plano para responder à pandemia” feito a partir das experiências do Reino Unido e de alguns países da União Europeia. O perito propõe que, daqui para a frente, se implementem medidas de antecipação de acordo com a previsão da incidência cumulativa, do número de internamentos totais e em UCI por milhão de habitantes a 14 dias.