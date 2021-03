Sara Falcão Casaca: “O CES deve promover uma perspectiva de igualdade entre mulheres e homens”

Está na vice-presidência do Conselho Económico e Social (CES) em regime de trabalho voluntário. Não deixou de ser professora do Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa. Continua a investir na investigação que combina a sociologia do trabalho com as relações de género. Neste momento, coordena o projecto Women on Boards: An Integrative Approach / Mulheres nos Órgãos de Gestão das Empresas: Uma Abordagem Integrada. Esta é uma versão encurtada de uma longa conversa sobre igualdade entre homens e mulheres no trabalho.