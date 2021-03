O nosso trabalho não funciona

Este fim-de-semana decidi nem sequer olhar os emails durante quase 36 horas para me dedicar à família. Quando me sentei para escrever a crónica, cometi o erro de ir ver os emails antes do que deveria e — como seria de esperar — tinha mensagens que precisavam de resposta imediata. Os meus interlocutores tinham aproveitado o fim-de-semana para antecipar trabalho; passadas algumas trocas de mensagens os problemas estavam encaminhados para uma solução. Digo os problemas, no plural, mas não o problema. Porque o nosso problema é que a nossa forma de trabalhar não faz sentido e não me parece que tenha uma solução tão cedo.