Partidos elogiam plano de desconfinamento dos especialistas, mas lamentam que seja “em cima do joelho”

Os partidos elogiaram a apresentação de critérios científicos para sustentar as próximas decisões políticas, mas lamentam que surjam a escassos dias da apresentação do plano de desconfinamento ao país. O PCP e a IL criticaram ainda que não tenha ter existido nenhuma intervenção sobre a vacinação.

Os partidos estão satisfeitos com a apresentação de vários planos de desconfinamento possíveis durante a reunião virtual que juntou especialistas em saúde pública e políticos a partir do Infarmed, mas criticam a demora e a proximidade à data de apresentação do plano do Governo. A ausência de dados sobre o plano de vacinação também levantou preocupações entre os partidos.