Miguel Mattos Chaves volta a ser o candidato do CDS na Figueira da Foz

CDS já tem candidato e PSD também. Socialistas pedem demissão do segundo do cargo de presidente do Turismo do Centro.

O CDS-PP da Figueira da Foz já escolheu o candidato à câmara municipal da cidade: será Miguel Mattos Chaves, o líder da estrutura local centrista. O partido repete, assim, a escolha de 2017, altura em que o também vogal da comissão política nacional encabeçou a lista da coligação CDS/PPM.

Miguel Mattos Chaves é investigador e docente universitário e foi escolhido na última reunião da comissão política local, que contou com a participação de “militantes e simpatizantes”, referiu a estrutura, em nota de imprensa. Segundo a concelhia, na reunião da estrutura local, além de o CDS decidir apresentar candidatura própria na Figueira da Foz, o partido decidiu ainda abrir as listas a cidadãos independentes.

“Abre-se assim o CDS da Figueira da Foz à sociedade civil, convidando e chamando os cidadãos eleitores de boa vontade do concelho, que queiram ajudar a mudar a gestão do concelho. Pretende-se desta forma contribuir para refrescar, animar e mudar a vida da Figueira da Foz, com novas pessoas, com novas ideias, com novas medidas concretas e de bom senso, com o objectivo de melhorar a vida dos figueirenses”, refere a nota de imprensa.

Em 2017, a coligação encabeçada por Miguel Mattos Chaves teve 511 votos, tendo sido a força menos votada, com 1,8% dos votos. Quatro anos antes, o CDS-PP concorrera à Câmara da Figueira da Foz integrado numa coligação com o PSD.

PS pede “demissão imediata” de Pedro Machado

O PSD também já anunciou o seu candidato à Figueira da Foz — Pedro Machado — e o escolhido já está debaixo do fogo das federações do PS de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu. Estas oito estruturas exigiram a “demissão imediata” do candidato do PSD do cargo que ocupa na presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP).

“Os presidentes das federações de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu, vêm exigir a demissão imediata de Pedro Machado das suas funções no Turismo Centro de Portugal, requerendo igualmente que sejam realizadas eleições o quanto antes, para dar a urgente e necessária resposta a este sector em crise”, refere uma nota enviada à comunicação social.

Para aquelas federações socialistas, “Pedro Machado deixou de ter condições para representar a instituição, por manifesta incompatibilidade, e vê bastante enfraquecida a confiança que lhe havia sido prestada, sendo incompreensível que deseje perpetuar-se no lugar, usufruindo dos benefícios que o cargo lhe confere”.

“Foi com estupefacção que, ainda na semana passada, vimos no ‘site' oficial da TCP uma notícia fazendo alusão à candidatura autárquica de Pedro Machado. Não podemos contemporizar tais atitudes de clara incompatibilidade. Pelo que é inevitável apresentação da sua demissão e a marcação urgente de eleições na entidade regional de turismo”, defendem as federações do PS.

Os socialistas argumentam que a entidade regional TCP “tem na sua composição municípios associados, não devendo intervir política e partidariamente neles, mantendo uma posição de independência e de isenção”.

“Anunciando a sua candidatura autárquica à Figueira da Foz, teimando em manter-se no cargo de presidente da comissão executiva da TCP, Pedro Machado deixa inabalavelmente comprometidos estes princípios. Entendemos que antes de assumir publicamente a sua candidatura autárquica, Pedro Machado deveria ter acautelado não enfraquecer a TCP”, sustenta a nota.

Na quinta-feira, o presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, anunciou ter aceitado o desafio do presidente do PSD de encabeçar a candidatura do partido à Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.

“Esta é uma decisão amadurecida, depois de muito reflectir sobre o convite que me foi dirigido pelo presidente do partido [Rui Rio], pela comissão política da Figueira da Foz, que tomou esta decisão por unanimidade, e por muitos figueirenses de todos os quadrantes políticos e sociais, que diariamente, desde há um ano a esta parte, me têm feito chegar mensagens e telefonemas de incentivo”, afirmou Pedro Machado, em comunicado.

Questionado sobre se se irá manter como presidente da Turismo do Centro durante a campanha, Pedro Machado realçou que “os presidentes de Câmara também são titulares de cargos públicos e não abandonam [o cargo] para serem candidatos. Só tomarei posição sobre isso depois de ser formalmente apresentado como candidato”.