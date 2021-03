Há mais um candidato à Câmara de Lisboa: chama-se Tiago Matos Gomes e é líder do Volt

O líder do recém-criado Volt, Tiago Matos Gomes, é o cabeça de lista do partido à Câmara Municipal de Lisboa nas próximas eleições autárquicas. À Assembleia Municipal de Lisboa candidata-se o líder da distrital do partido, Miguel Macedo, de acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira.

Na nota do Volt, um partido que se assume como pan-europeu e progressista, Tiago Matos Gomes refere que nasceu e vive em Lisboa e aponta os seus objectivos para a cidade. “Queremos uma mudança de paradigma, uma cidade mais humanizada, mais verde, com um espaço público cuidado, em que os cidadãos possam fazer parte das decisões da sua rua, do seu bairro, da sua freguesia”, declarou, referindo ainda que pretende uma “cidade que aposta nos transportes públicos”, na cultura e na diversidade, aproveitando a vantagem de ser “historicamente multicultural e multiétnica”.

A corrida autárquica em Lisboa já conta com Fernando Medina, o socialista que preside à câmara, Carlos Moedas, apoiado pela coligação PSD/CDS/Aliança/PPM e MPT, e o candidato da Iniciativa Liberal Miguel Quintas. Pela CDU, Jerónimo de Sousa já disse que o actual vereador João Ferreira é um “potencial candidato”.