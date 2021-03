Coligação à esquerda em Lisboa se Moedas se afirmar

No discurso oficial ninguém admite que PCP, BE e PCP se coliguem antes das autárquicas para potenciarem votos e ganharem a Câmara de Lisboa. Só o Livre o defende. Mas tudo depende do percurso de Carlos Moedas.

Neste momento, a formação de uma coligação eleitoral à esquerda para a Câmara de Lisboa parece afastada no discurso oficial, sobretudo, do PCP e do BE. Já o PS mantém uma posição aberta. Mas se nos próximos meses a candidatura de Carlos Moedas se afirmar politicamente e ganhar espaço nas sondagens, poderá ser mesmo feita uma coligação, soube o PÚBLICO. O limite para a decisão será o mês de Junho.